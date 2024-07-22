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Gündem İçtiği çayın fiyatına itiraz etti! Mudanya'da 'hesap' cinayeti
Gündem

İçtiği çayın fiyatına itiraz etti! Mudanya'da 'hesap' cinayeti

Yeniakit Publisher
2024-07-22 18:33:00 - 2024-07-22 18:41:03
İçtiği çayın fiyatına itiraz etti! Mudanya'da 'hesap' cinayeti

Bursa'nın Mudanya ilçesinde bir büfede çay içen müşteri fiyata itiraz edince büfe sahibini kalbinden bıçakladı.

Büfede çay içen G.G., gelen hesap üzerine büfe sahibi 63 yaşındaki Rasim Çiçek ile tartıştı. Tartışma kısa sürede arbedeye döndü.

G.G., yanında bulunan bıçağı çıkararak Rasim Çiçek'in kalbine sapladı. Çiçek'in akrabası N.T. de olayda yaralandı.

Rasim Çiçek öldü!

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri büfe sahibi Rasim Çiçek'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan N.T. ise ambulans ile hastaneye sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan ekipler, şüpheli G.G.'yi gözaltına aldı. G.G., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


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