0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

İcradan satılık yelkenli

İcraburada.

16 Nisan 2019 Salı 10:02
İcradan satılık yelkenli

İcraburada.com sitesinden yer alan şartnameye göre İngiliz Virjin Adaları bandrollü Enterprice C adındaki motorlu yelkenli tekne 1.743.400 tl’lik muammen bedeli ile icradan satışa çıkacak.


1987 yılında yapımı tamamlanarak mavi sulara inen yelkenli tekne 40 metre boyu 9 metre genişliği ve yaklaşık 5 metre derinliği ile de dikkat çekiyor. 27 mayıs günü İstanbul Tuzla tershaneler bölgesinde satışa çıkacak olan Enterprise C isimli yelkenli tekne içerisinde bulunan locaları ile de yat olarak kullanılabilme imkanı bulunuyor. İstanbul İcra Müdürlüğü tarafından satışa sunulacak olan yelkenli tekneyi almak isteyenler için iyi bir fırsat olduğunu ifade eden icraburada.com genel müdürü Caner Çakı, “bu tarz bir yelkenli alarak dünyayı dolaşma hayali olan bir çok insan vardır. Meraklıları için bu ihaleye katılarak hayallerini yarı fiyatına bir yelkenli sahibi alarak gerçekleştireme şansına sahip olacak. Kimi zaman icra ihalelerinde karşımıza çok ilgi çeken şeyler çıkabiliyor bu teknenin de ben çok ilgi çekeceğini düşünüyorum” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Nisan 2019 Salı 10:02
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Perakende satış hacmi yüzde 4,9 azaldı
    1. Perakende satış hacmi yüzde 4,9 azaldı
    2. Bedensel Engelliler Yelken Türkiye..
    3. Jandarma çalıntı traktörü ararken..
    4. Kiğılı'ya "vergi teşekkürü plaketi"
    5. 9. Beste Yarışmasında ödüller..
    6. Bizans’ın intikamını CHP alıyor
    7. Sanayi üretimi Şubat ayında yüzde 5,1..
    8. Zafer Organize Sanayi Bölgesi için..
    9. Başkan Akağaç: Dumlupınar için gece..
    10. (Özel) Ayının ayak izleri dağcıları..
    11. Antalya'da yolcu otobüsü devrildi
    12. (Özel) Yaban kedisi Bursa’da..
    13. Yıldız erkekler voleybol grup..
    14. FETÖ'nün Kara Kuvvetleri'ndeki..
    15. (Özel)Trafik canavarı 2019’a hızlı..
    16. “Her 4 ergenden biri dijital zorbalık..
    17. Katedrali yangınını Müslümanlara..
    18. Kısırlık tedavisi doktorunun çocuk..
    19. Uluslararası Pediatri Kurumu,..
    20. Engellerini kulaç atarak aştılar
    21. Yaşam Akademisi’nin Nisan ayı programı..
    22. İzocam, EVF'de multi konfor bina..
    23. Ramazan bayram tatili kaç gün olacak?
    24. Ölmek üzereyken bulunan köpeğe..
    25. Pes dedirten olay: İmplant yerine..
    26. Çanakkale’de ‘nitelikli yağma’..
    27. İçişleri Bakanlığı açıkladı: 2018’de..
    28. Piyasa güne eksi rezervle başladı
    29. Ritmik Cimnastik Türkiye Şampiyonası..
    30. 7’nci Müşteri Hizmetleri & Deneyimi..
    Yavaş’a hızlı şok! EYT sorusunu duyunca salonu terk etti
    Yavaş’a hızlı şok! EYT sorusunu duyunca salonu terk etti
    Avrupa ülkesinden dikkat çeken sözler: Ülkemdeki Müslümanlar Erdoğan'a minnettar
    Avrupa ülkesinden dikkat çeken sözler: Ülkemdeki Müslümanlar Erdoğan'a minnettar
    CHP’li belediyeler işçi kıyımına başladı
    CHP’li belediyeler işçi kıyımına başladı
    Erol Mütercimler'den skandal seçim iddiası! Şaibeleri görmezden gelerek...
    Erol Mütercimler'den skandal seçim iddiası! Şaibeleri görmezden gelerek...
    Savcı bin yıl hapis istedi, mahkeme beraat kararı verdi
    Savcı bin yıl hapis istedi, mahkeme beraat kararı verdi

    Günün Karikatürü

    16 Nisan 2019
    Binali Yıldırım 'seçim iptal olursa tekrar aday olacak mısınız?' sorusunu böyle cevapladı
    Binali Yıldırım 'seçim iptal olursa tekrar aday olacak mısınız?' sorusunu böyle cevapladı
    Erdoğan'ın talimatı üzerine harekete geçildi! Tek tek incelenecek
    Erdoğan'ın talimatı üzerine harekete geçildi! Tek tek incelenecek