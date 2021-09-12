İcradan satılık Volkswagen Jetta

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilanda araçla ilgili olarak “VOLKSWAGEN Marka , CZC643609 Motor No’lu , WVWZZZ16ZHM022597 Şasi No’lu , Yakıt Tipi Benzin , Rengi Beyaz , 34 ABT 840 Plakalı 2017 model VOLKSWAGEN JETTA 1.4 TSİ BMT marka AA SEDAN otomobil incelenmiş; AracınBENZİNLİ(SİLİNDİR HACMİ 1395)araç olduğu , aracın otomatik vites ve dijital klimalıolduğu, aracın dıştan genel görüntüsü itibariyle aracın kaporta aksamında sol arka kapı alt bölümünde ufak çökük, arka bagaj kapağı sol köşesinde çizik mevcut, arka tamponda hafif çizikler bulunduğu. Aracın ön göğsünün orijinal olduğu ve araçta orijinal multimedya ses sistemi bulunmaktadır. Araç koltuklarının yarı deri döşeme olduğu, koltukların ve iç döşemesinin kirli ve lekeler mevcut olduğundan yıkanması (temizlenmesi) gerektiği.Araçta orijinal çelik jant bulunduğu,aracın içi ve dışının temizlenmesi ( yıkanması ) gerektiği.Aracın yedek lastiğinin mevcut olduğu, ön lastiklerinin normal lastik takılı olduğu lastik durumlarının % 50, arka lastiklerinin kar tipi lastik takılı olduğu ve lastik durumunun % 60 civarında olduğu.Aracın 09.02.2021 tarihinde otoparka çekilmiş olup, aracın tramerde yapılan şase ve plaka sorgusunda 2 adet hasar kaydının bulunduğu, hasar miktarının belirtilmediği tespit edilmiştir.anahtar var, ruhsat yoktur.” deniliyor.

Aracın ilk satışı 198.500 TL muhammen bedelle 21.10.2021 tarih ve saat 11:00’de Baki Yediemin Otoparkı Marmaraereğlisi/Tekirdağ’da yapılacak.

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