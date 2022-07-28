İcra ve haciz borcu olanlara müjde! Haciz düzenlemesinden kimler yararlanacak, şartları neler?

Hazine ve Maliye ile Adalet bakanlıkları, dar gelirli vatandaşların haciz işlemlerinin çözümüne yönelik çalışmada son aşamaya gelindi. Dar gelirlilerin maddi konularda hukuka taşınmış sorunlarının çözümü için Hazine ve Maliye ile Adalet bakanlıklarının yürüttüğü çalışmada son aşamaya gelindi. Konuyla ilgili detayları aktaran CNN Türk Muhabiri Arda Erdoğan şu bilgileri paylaştı: "Dar gelirli vatandaşların hukuka taşınmış icra, haciz gibi borçlarına ilişkin bugün Adalet Bakanlığı ile Hazine Bakanlığı bir araya gelecek. İki tarafından öğleden sonra bir araya gelmesi bekleniyor.

İcra ve haciz düzenlemesi ne zaman açıklanacak?

Haciz icra konuları son günlerde çok tartışılmaya başlanmıştı. Bu konuda bir adım gelecek mi? Önümüzdeki süreçte göreceğiz. Daha önce iki bakanlık ön çalışma yapmıştı. Borçlarla ilgili bir adım atılabilir mi? Net taslağın bugün çıkması bekleniyor. Bir taksitlendirme taksitlendirme söz konusu olacak mı? Taslağın kapsamına ilişkin detaylar bugünkü toplantının ardından netlik kazanacak. Bakanlıkların yetkilileri bugün bir araya gelerek, daha önce ayrıntıları üzerinde müzakere edilen taslağa son şeklini verecekler. Kredi ve kart borçlularına yönelik düzenleme geliyor. Çalışma, kredi veya kredi kartından dolayı takibe düşmüş, icralık olmuş dar gelirli tüketicileri kapsaması bekleniyor.

Hazine ve Maliye ile Adalet bakanlıklarınca hazırlanan çalışma, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık edeceği ilk kabine toplantısında sunulacak. Dar gelirli vatandaşları ilgilendiren düzenlemenin detaylarının, kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kamuoyuna açıklanması bekleniyor.