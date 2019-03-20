İcra müdürü hakkında flaş iddia! Altınları ele geçirildi
Eskişehir'de tutuklanan icra müdürünün suçtan elde ettiği paralarla aldığı ileri sürülen 6 kilo 14 gram altına düzenlenen operasyonla el konuldu.20 Mart 2019 Çarşamba 15:44
Eskişehir'de "zimmetine para geçirdiği" iddiasıyla tutuklanan icra müdürünün suçtan elde ettiği paralarla aldığı ileri sürülen yaklaşık 6 kilo 14 gram altın, polisin İstanbul'da düzenlediği operasyonda ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında zimmetine para geçirdiği iddiasıyla 3 Ocak'ta çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Sedat D'nin suçtan elde ettiği paralarla İstanbul'da bir firmaya altın sipariş ettiğini belirledi.
İstanbul'da düzenlenen operasyonda 6 kilo 995 ayar külçe ile 14,85 gram altın ele geçirildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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