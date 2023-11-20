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Gündem İcra memurları görevini yaptı(!): Yaşlı kadın engelli kızıyla sokağa atıldı
Gündem

İcra memurları görevini yaptı(!): Yaşlı kadın engelli kızıyla sokağa atıldı

Yeniakit Publisher
2023-11-20 17:32:00 -
İcra memurları görevini yaptı(!): Yaşlı kadın engelli kızıyla sokağa atıldı

Yaklaşık 4 yıldır zihinsel engelli kızı Zeynep Başkonak (53) ile birlikte yaşayan 73 yaşındaki Jale Berk, öğle saatlerine doğru icra memurlarınca evden çıkarıldı.

Antalya’da zihinsel engelli kızıyla birlikte yaşayan kiracı 73 yaşındaki Jale Berk, ev sahibi tarafından icra memurları aracılığıyla oturduğu daireden eşyalarıyla birlikte tahliye edildi. Yaşlı kadın gözyaşlarına boğulurken, 53 yaşındaki kızı da sokakta yola oturup uzun süre dizlerini döverek ağladı.
Olay, Kepez ilçesi Ünsal Mahallesi 5105 Sokak üzerindeki 3 katlı bir apartmanın zemin katında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 4 yıldır zihinsel engelli kızı Zeynep Başkonak (53) ile birlikte yaşayan 73 yaşındaki Jale Berk, öğle saatlerine doğru kapısında icra memurlarını görünce neye uğradığını şaşırdı. Kızının engelli maaşı ve yaşlılık maaşıyla geçinen yaşlı kadın, ev sahibi tarafından icra memurları aracılığıyla evden çıkartılmak istendi, ancak tahliye kararının kendisine daha önce iletilmediğini öne sürerek eşyalarını çıkartmak istemedi. Ekiplerin ikna etmesi sonucu yaşlı kadın ve kızı evden tahliye edildi.

"1 aydır ev arıyorum, bulsam çıkacaktım"
Evinin önünde oturup gözyaşlarına boğulan yaşlı kadın, “Ev sahibine beni şikayet etmişler, kedi, köpek besliyor diye. 73 yaşındayım ben nereye gideyim, nereden ev bulayım? Ben sadece engelli kızımla kalıyorum. Komşum elektriğimi suyumu ödüyor, pazara yardım ediyordu. Fazla maaşımız da yok. Bin 300 lira kira ödüyordum. Kirasını da günü gününe ödedim. Ev yok ki. Nereye gideyim? 1 aydır ev arıyordum ama bulamadım. Bulsam çıkacaktım” dedi.
Berk, kendisine evden çıkması yönünde hiçbir ihbar kağıdı gelmediğini de öne sürdü.
Yaşlı kızın engelli kızı Zeynep Başkonak ise, bir yandan evdeki eşyaları çıkarırken bir yandan da ağladı. Yola oturan Başkonak, uzun süre bağırıp elleriyle dizlerini dövdü.
Öte yandan yaşlı kadın ve kızının eşyaları kullanılmayan bir depoya kaldırılırken, geçici olarak oğlunda kalacağı öğrenildi.

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