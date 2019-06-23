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İçme suyu hattından çıkan şey, ekipleri şoke etti

Manisa'nın Demirci ilçesi Sağnıç Mahallesine içme suyu temin eden hatta su hızının yavaşlaması üzerine çalışma yapan ekipler, içme suyu borusunun içinden, kunduz adıyla bilinen 3 metrelik ağaç kökü çıkardı.

23 Haziran 2019 Pazar 14:09
İçme suyu hattından çıkan şey, ekipleri şoke etti

Manisa'nın Demirci ilçesine bağlı kırsal Sağnıç Mahallesi Muhtarı Refik Dönmez'in mahalleye içme suyu sağlayan şebekeden suyun az geldiğini bildirmesi üzerine harekete geçen Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri içme suyu hattında bakım ve temizlik çalışması yaptı. Ekiplerin çalışması sırasında içme suyu hattından kunduz olarak tabir edilen 3 metrelik ağaç kökü çıkarıldı. Ağaç kökünün çıkarılmasının ardından su doğal akış hızına kavuştu.

Mahalle Muhtarı Refik Dönmez mahallesine su sağlayan şebekeyi, normal akış hızına kavuşturdukları için ekiplere teşekkür etti.

 

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Haber Tarihi: 23 Haziran 2019 Pazar 14:09
  1. Demirci ilçesi
  2. Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü
  3. Kunduz
  4. ağaç kökü
  5. Su borusundan ağaç kökü çıktı
  6. içme suyu hattı

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