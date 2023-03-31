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Sağlık İçme suları hakkında yapılan ilginç açıklama: Böyle maddeler mevcut biliyor muydunuz? Bu yazıyı herkes okumalı
Sağlık

İçme suları hakkında yapılan ilginç açıklama: Böyle maddeler mevcut biliyor muydunuz? Bu yazıyı herkes okumalı

Yeniakit Publisher
2023-03-31 22:42:00 - 2023-03-31 22:47:34
İçme suları hakkında yapılan ilginç açıklama: Böyle maddeler mevcut biliyor muydunuz? Bu yazıyı herkes okumalı

Sağlıklı yaşamak adına tüketilen içe suyu ne kadar yararlı? İçme suları hakkında 10'dan fazla ülkeden yapılan bir araştırma oldukça ses getirecek gibi görünüyor. Dikkat çekici ezber bozan o açıklama detayı...

İngiliz The Guardian gazetesinin haberine göre, 10’dan fazla ülkede yapılan bir analiz, dünyanın farklı noktalarındaki musluklardan akan suda plastik mikro lifler bulunduğunu ortaya koydu.

Buna göre analize giren örneklerin yüzde 83’ünde plastik maddelere rastlandı. Yapılan analizler eğer doğruysa bu milyarlarca kişinin plastik karışan su içtiğini gösteriyor.

AB ülkeleri kirlilikte öncü

AB ülkelerindeki plastik kirliliğinde en düşük oran yüzde 72 ile İngiltere, Fransa ve Almanya’da. Balıklardan insanlara da geçiyor!

İsveç'te yapılan bir araştırma, yeni doğmuş balıkların da çocuklar gibi "fast food" meraklısı olduğunu gösterdi. Yeni doğmuş balıkların denizde doğal kaynaklardan beslenmek yerine, atılan plastik ve benzeri ürünleri tercih ettikleri ortaya çıktı.

Ayrıca deniz ve okyanuslardaki kirlilik nedeniyle balıklarda artan plastiğin, bu balıkları yiyen insanlara geçtiği konusunda uyarıyor.
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