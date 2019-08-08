İçli köfteye şekil vermekte zorlanıyorsanız; bir de bu tarifi deneyin!

İçli köfteye kim 'hayır' diyebilir ki! Bulgur, kıyma ve cevizin birleşimi damakları şenlendirir. Ancak içli köfteye şeklini vermek birçok hanımın gözünü korkutur. Sizin de böyle bir endişeniz varsa; bundan sonra korkularınızı rafa kaldırmanıza yardımcı olacak bir tarif ile karşınızdayız.

Tepside İçli Köfte Tarifi

Malzemeler:

2 su bardağı ince bulgur

Bulgurun üzerini biraz geçecek kadar sıcak su

2 orta boy patates – haşlanmış

2 yemek kaşığı biber salçası

2 yemek kaşığı domates salçası

1 adet yumurta

Kimyon

Tuz

Karabiber

Pul biber

4 tepeleme yemek kaşığı tereyağı

½ su bardağı zeytinyağı

İç harcı için:

2 yemek kaşığı zeytinyağı

300 gr. kıyma

1 adet soğan

1 su bardağı ceviz – iri dövülmüş

½ demet maydanoz

Tuz

Karabiber

Arda’nın Mutfağı’ndan yapması çok pratik leziz bir 'İçli köfte' tarifi.

İç harç için, tavada 2 yemek kaşığı zeytinyağını kızdırın.

Kıymayı koyun tuz ve karabiber ile baharatlandırıp kavurun.

Yemeklik doğranmış soğanı ekleyerek kavurmaya devam edin.

Ardından cevizleri ekleyip kavurmaya devam edin.

Soğanlar yumuşadıktan sonra ocaktan alın.

İnce kıyılmış maydanozu ekleyip karıştırın.

Bulguru geniş bir kaba koyun ve üzerine sıcak suyu gezdirin.

Üzerine kağıt havlu kapatarak 10 – 15 dakika kenarda bekletin.

Bir kapta haşlanmış patatesleri püre kıvamına gelecek şekilde ezin, domates ve biber salçası, yumurta, kimyon, pul biber, yumuşamış bulgur, tuz ve karabiberi ilave edip yumuşak bir hamuru kıvamına gelene kadar yoğurun.

Küçük bir tavada tereyağını eritin, zeytinyağını da tavanıza ekleyin.

Yoğururken erittiğiniz ve karıştırdığınız yağları parça ekleyerek yoğurmaya devam edin.

Hazırladığınız bulgurlu harcın yarısını pişireceğiniz cam fırın kabına alın ve tabana iyice yayın.

Bu işlemi elinizi suyla ıslatarak yapın.

Üzerine iç harcın tamamını yayın.

Kalan bulguru da aynı şekilde elinizle düzleştirerek kıymalı harcın üzerini kapatın.

200 derecede önceden ısıtılmış fırında 30 dakika pişirin.

Kaynak: meraklimelehat.com