"İçkime dokunma, donuma karışma" diyenler bunu da yaptı

Hikmet Genç, seçimler ne zaman yaklaşsa sahte bir dindarlık kisvesine bürünen CHP'ye ateş püskürdü. Bu milletin, CHP'nin ne mal olduğunu çok iyi bildiğini ifade eden Genç, "İçkime dokunma, domuzumu elleme, donuma karışma..vs," diyenler, iftar sofralarında eller havada huşu içinde, oruçlu ya da oruçsuz 'dua ediyoruz' pozu verebilir. Niyetinizi, içinizi okuyacak değiliz... Lakin Ramazan etkinliği olarak sahneye dansöz çıkartıp oynatmak nedir yahu" diyerek CHP Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in son marifetini sert sözlerle eleştirdi. İşte Akşam gazetesindeki o yazı:

"Bıkmıyor da... Her Ramazan'da 'ne kadar mübarek bir parti olduğunu' anlatıp duruyor CHP.

Eskiden böyle değildi. Son 10-15 yıldır böyleler. (Erdoğan sayesinde hidayete erdiler zahir!..)

"CHP'liler Diyanet İşleri Başkanlığı'nı kurdu. İmam Hatipleri, İlahiyat Fakültelerini biz açtık. Hepimiz inançlıyız, acayip Müslümanız.. vesaire..."

Sürekli aynı şeyi söylüyorlar; "aslında biz çok dindarız, içimiz temiz..."

Tabiatıyla "ben hiç yalan söylemem" diyen yalancı akla geliyor!..

Niye millete ahmak muamelesi yaparsınız ki?!..

CHP'nin ne olduğunu bu millet bilmiyor mu?.. Neden yapıştırma bir dindarlık peşindesin?

Niye hep anlatmak zorundasın?.. Din tüccarlığı tam da bu değil midir?..

Ha gelelim icraata...

"İçkime dokanma, domuzumu elleme, donuma karışma..vs," diyenler, iftar sofralarında eller havada huşu içinde, oruçlu ya da oruçsuz "dua ediyoruz" pozu verebilir. Niyetinizi, içinizi okuyacak değiliz...

Lakin Ramazan etkinliği olarak sahneye dansöz çıkartıp oynatmak nedir yahu... CHP Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in marifeti.

Böyle kepazelik, böyle pespayelik, böyle sefillik görmedik. Böyle Ramazan'ı Şerif etkinliği mi olur?.. Sahura kadar alkol de dağıttınız mı peki?..

Dünyanın hiçbir yerinde, 'sadece Müslüman bir ülkede değil', başka herhangi bir dine mensup hiçbir toplumda İslam'a Müslüman'a yönelik böyle bir terbiyesizlik saygısızlık göremezsiniz.

Bir tek Türkiye'de olur bu. Onu da CHP yapar!..

Sonra?..

İçimiz temiz, camileri severiz, acayip Müslümanız...

Din tüccarlığı işte böyle bi'şey. CHP'nin takiye yaptığını millet biliyor.

Ve bu millet çok iyi biliyor ki, bugün CHP'nin gücü yetse, fırsatını bulsa dindarları bir kaşık suda boğar. Yapmışlığı da vardır... (Dindarları derken Müslümanları kastediyorum. Yoksa başka dinle sorunları yoktur!)

Sonuç?

Din ticareti, münafıklık, sahtekarlık kötü şeyler...

Sanmayın ki şalteri indirip karanlıkta kalınca, saklanıyor hakikatler!.. (...)"