İçkili mekanın avukatlığına soyundular! Amasya'da neler oluyor?

CHP beslemesi fondaş medyanın ayakları Cumhuriyet Gazetesi, T24, Sözcü ve Halk TV “Amasya’da içkili mekanlar kapanıyor!”, “Vali İçkili Mekan İstemiyor!” başlıklı haberler servis ediliyor.

Amasya Valiliği üzerinden AK Parti hükümetine çekilen operasyonun detayları ortaya çıktı.

Amasya’da belli bir kesime hitap eden, gerek fiyatları gerekse içkili olması dolayısıyla halkın ve Amasya’yı ziyaret eden ziyaretçilerin büyük kesiminin gidemediği “Ali Kaya” isminde bir restoran etrafında dönüyor.

70 yıllık bir işletme olan bu restoran 1999 yılında İl Özel İdaresi’ne ait şehrin en güzel mekanına yerleşiyor. 25 yıldır da bu mekânda faaliyet göstermiş. Sözleşmesi sona erince de Amasya Valiliği bu mekana tahliye ihbarnamesi göndererek “size olan devlet desteği” bu kadar demiş.

Valiliğin bu talebi üzerine ek süre isteyen işletme sahipleri 120 günlük ek süre aldıktan sonra yerel bir gazeteci üzerinden alkolü laikliğin tabusu olarak gören CHP'nin beslemesi medyayı harekete geçirdi.

Fondaş medya “laikçilik histerisi” üzerinden Valiliği mecbur bırakmayı hedefledikleri algı operasyonuna başladı.

Aklı başında her insan elbette ki içkili mekanların kapanmasını, alkol ile insanların uyuşturulmamasını ister. Ama mesele bu değil. Çünkü Amasya’da çok sayıda içkili mekan var. 70 yıllık bir işletme olan Ali Kaya da 45 yılını devlete ait olmayan mekanlarda geçirmiş zaten!

Peki mesele nedir?

İçkili mekan tartışmasının arkasında saklanmaya çalışılan gerçek ise Amasya’nın kamuya ait en güzel mekanına 25 yıldır özel bir işletmenin çökmüş olmasıdır.

Mülk sahibi olan Amasya Valiliği şu anda kamu adına işletme ile sözleşmeyi uzatmayacağını bildirmiş ve mekanı boşaltmasını istemiştir.

İşletme sahibi 45 yıl yaptığı gibi bundan sonra da başka mekanda işletmesini sürdürebilecekken belli bir medya kesimini harekete geçirerek Amasya Valiliği’ni kararından vazgeçirmeye çalıştırılması meselenin üzüm yemek olmadığını ortaya koymaktadır.

Burası herkese açık olan bir sosyal tesis neden olmasın?

Amasya’yı tepeden gören ve İl Özel İdaresine ait bu mekanla ilgili 25 yıllın sonunda Amasya Valiliği’nin bu tutumunun kamu yararına olduğu açıktır. Bu mekanın herkese açık, her kesimin yararlanabildiği bir “sosyal tesis” olarak hizmet vermeye devam etmesi en makul olandır.

Kaynak: haksozhaber