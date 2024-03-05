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Gündem İçkili masadan hediye seccadeye! Sandık görüldü Ekrem mümine bağladı
Gündem

İçkili masadan hediye seccadeye! Sandık görüldü Ekrem mümine bağladı

Yeniakit Publisher
2024-03-05 20:18:00 -
İçkili masadan hediye seccadeye! Sandık görüldü Ekrem mümine bağladı

Seçim günü yaklaştıkça Ekrem İmamoğlu takiyyede vites yükseltti. Şarap masalarında görülen İmamoğlu, ücretsiz seccade dağıtımına başladı.

Görevde kaldığı 5 yılda eğlence masalarından kalkmayan ve son olarak önceki gün katıldığı Ahmet Güneşteki’in davetinde şarap kadehi ile poz veren Ekrem İmamoğlu ve avanesi takiyye sezonunu açtı. Her seçim öncesi cami cami, türbe türbe dolaşarak mütedeyyin seçmene şirin görünmeye çalışan İmamoğlu ile adamları ücretsiz seccade dağıtımına başladı. Ekrem İmamoğlu’nun atadığı CHP Çekmeköy Belediye Başkan Adayı Orhan Çerkez’in, üzerinde kendisinin ve İBB Başkan adayının fotoğrafları dağıttığı ortaya çıktı. Sürekli içki masalarında poz veren İmamoğlu ile Çerkez’in bu ikiyüzlü tavrı tepki topladı.

 

Bay Kemal seccadeye basmıştı

Öte yandan, skandal istismar akıllara CHP’nin devrik Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 14-28 Mayıs seçimleri öncesi seccadeye ayakkabıyla bastığı görüntüler getirdi. İmamoğlu’nun ücretsiz seccade dağıtması Kılıçdaroğlu’nun bu ayıbını önlemeye yönelik bir hamle olarak yorumlandı. Kamuoyu tarafından da İmamoğlu’na “İhlâslı ol, takiyyeyi bırak” çağrısı yapıldı.
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