İçkici tayfa, partide yine dezenfektan içti: İş adamı tutuklandı, 8 ölü!
Rusya'nın Yakutsk bölgesinde düzenlenen bir ev partisinde, alkol bitince dezenfektan içen 9 kişiden 8'i hayatını kaybetti. Bir kişinin hastanede tedavisi sürüyor.
Rusya'nın Yakutsk bölgesine bağlı Tomtor köyünde düzenlenen bir partide, 44 yaşındaki iş adamı Alexander Kalinin, alkol tükenince partiye katılanlar için Kovid-19'a karşı kullanılan dezenfektan tedarik etti.
8 kişi hayatını kaybetti
Dezenfektanı içen 9 kişiden 8'i hayatını kaybetti. Bir kişinin hastanede tedavisi devam ediyor. İşadamı insanların ölüme sebep olan yasadışı maddeyi tedarik etme suçundan tutuklandı.
Olaydan sonra polis, işadamının verdiği adreslerde elde ettiği 4,879 litre dezenfektanın fotoğraflarını paylaştı.