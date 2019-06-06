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İçki, kumar ve fuhuş festivaline karşı halk ayaklanmıştı! İptal edildi

Gevaş Kaymakamlığı bir süredir bölgedeki İslami kuruluşlar ve Müslüman halkın tepkisini çeken “Gezginfest” isimli ahlaksız etkinlik girişimine son noktayı koydu. Kaymakamlıktan yapılan açıklamada festivalin iptal edildiği bildirildi.

06 Haziran 2019 Perşembe 16:04
İçki, kumar ve fuhuş festivaline karşı halk ayaklanmıştı! İptal edildi

 yeniakit.com.tr Van'ın Gevaş Kaymakamlığı; gençleri içki, kumar ve fuhuş bataklığına çektiği gerekçesiyle Müslüman halkın büyük tepkisini çeken 'Gezgin Fest Van Gençlik Festivali'nin iptal edildiğini açıkladı.

Gevaş Kaymakamlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Gevaş Kaymakamlığından herhangi bir izin alınmadan 20-23 Haziran 2019 tarihleri arasında Gevaş ilçesinde Gezgin Fest Van Gençlik Festivali yapılacağı ilgili organizatör firma tarafından sosyal medya aracılığı ile vatandaşlara duyurulduğu belirtilen açıklamada, "Kaymakamlığımız tarafından verilmiş herhangi bir izin bulunmamasına rağmen ilgili firma tarafından sosyal medya aracılığıyla hazırlıklara başlandığı belirtilerek çeşitli zamanlarda sanatçılar açıklanmış, festival tarihi ilan edilmiş ve bilet satışı için çeşitli organizasyonlar gerçekleştirilmiştir. Bu süreç zarfında firma yetkilileri tarafından ilgili kurumlarla gerekli koordinasyon gerçekleştirilmemiş, ancak Kaymakamlığımız tarafından yapılan girişimlerle firma yetkilileriyle koordinasyon kurulmaya çalışılmıştır" denildi.

Korsan festivale geçit yok!

Vatandaşların huzur ve güven ortamında bir etlkinlik geçirmeleri için gerekli teknik şartlar ilgili firmaya iletilmesine karşın, şu ana kadar firmaya bildirilen özel güvenlik personeli miktarı sağlanamadığı belirtilen açıklamada “Vatandaşlarımızın huzur ve güven ortamı içerisinde bir etkinlik geçirmeleri için gerekli teknik şartlar sağlanamadığından Gezgin Fest Van Gençlik Festivali isimli organizasyona Kaymakamlığımız tarafından izin verilmemiştir” denildi.

Halk tepki göstermişti

Van’da 'Ahlak Harekatı' adı altında bir araya gelen 70 STK üyesi, geçtiğimiz 30 Mayıs’ta düzenledikleri bir protesto gösterisiyle Gezgin Fest tarafından düzenlenmesi planlanan Gençlik Festivaline tepki gösterdi. Hz. Ömer Camisinde kılınan Cuma Namazı sonrasında Dabbaoğlu Parkında bir araya gelen 70 STK üyesi, 'Ahlak Harekatı' adı altında 23 Haziran’da yapılması düşünülen gençlik festivalinin iptal edilmesini istediler. Protestoda etkinliğin içki, kumar, festival, fuhuş, madde ve teknoloji bağımlılığı gibi kötülükleri normalleştirdiği belirtilerek tepki gösterilmişti.

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Haber Tarihi: 06 Haziran 2019 Perşembe 16:04
  1. Gezgin Fest Van Gençlik Festivali

YORUM YAZ

  • YazıcızadeYazıcızade24 dk önce
    Elhamdulillah !
  • AtamanAtaman39 dk önce
    Çok sevindim. Emperyalizmin sinsi taktikleri. Sözde kültürel faaliyet! Sevsinler sizi! Garp ülkelerinde yapsınlar. Bizimle zerre alakası yok.

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