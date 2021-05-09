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Siyaset "İçki günah değil" yalanından "kızlar taciz ediliyor" iftirasına kadar... Erdoğdu'nun rezillikleri böyle sıralandı!
Siyaset

"İçki günah değil" yalanından "kızlar taciz ediliyor" iftirasına kadar... Erdoğdu'nun rezillikleri böyle sıralandı!

CHP'nin skandal açıklamalarıyla meşhur vekili Aykut Erdoğdu, AK Parti'nin haftalık gündem analizi raporuna girdi. Rapordaki detaylar dikkat çekti.

Yeniakit Publisher
2021-05-09 11:02:00 -
"İçki günah değil" yalanından "kızlar taciz ediliyor" iftirasına kadar... Erdoğdu'nun rezillikleri böyle sıralandı!

Satın aldığı kaçak villa üzerinden Turkuvaz Medya ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret ve iftiralarda bulunan CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, AK Parti'nin haftalık gündem analizi raporuna girdi. Raporda Erdoğdu'nun skandalları tek tek sıralanırken, "Erdoğdu isminin Türk siyasi tarihinde yalnızca saldırganlık, yolsuzluk ve kaçak yapılaşma ile anılması kaçınılmaz hale gelmiştir" denildi.

Erdoğdu'nun bugüne kadar sarf ettiği skandal ifadelere yer verilen raporda yalan ve iftiraları da tek tek sıralandı.

Raporda yer alan ifadeler şu şekilde:

-CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu programda masa kıracak kadar kontrolden çıktı. Önündeki masaya yumruk atıp masayı kırdı.

-1 Mayıs gösterilerinde polis aracının camını yumrukla kırarak devlet malına zarar verdi.

-CHP'nin Çanakkale'deki Şehitlikte düzenlediği Adalet Kurultayı'nda alkollü içki içen parti üyeleriyle ilgili yaptığı açıklamada, "İçki içmek günah değildir. İçki içmek sosyal bir aktivite benim gözümde" dedi.

-Beşiktaş'ta gözaltına alınan eylemcilerin emniyete götürüldüğü otobüse binmek istedi. Otobüse alınmayınca, yumruk atarak aracın camını kırdı. Burada, "Polis illegal, halkım legal. Çocuklara işkence ediyorlar. Gözaltında kızları taciz ediyorlar" iddiasında bulundu.

-PKK ile bağı olan Selahattin Demirtaş'a methiyeler düzmekten geri durmadı. Bir televizyon kanalına açıklamalarda bulunan Erdoğdu, "Demirtaş'ın terörü bitirme çabasını ve samimiyetini ben kendi adıma gördüğümü ve hissettiğimi düşünüyorum. Onun şiddet bitsin diye bir çaba gösterdiğini ve samimi bir adam olduğunu düşünüyorum. Samimi çabası yüzünden, terörü bitirme çabası yüzünden içeride olabilir" dedi.

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Yorumlar

Eyüp

Zaten siması herşeyi anlatıyor. Yüzünün nuru silinmiş. Buna korona değil kuduz aşısı vurulmalı. Sağa sola saldırmak masa yumruklamakla haklı çıkacağını zanneden akıl fukarası.
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Hasan yazıcı

Aykut erdoğdu Allah bir peygamber hak dese inan...
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