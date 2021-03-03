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Gündem İçişleri'nden tüm illere 'çalışma saatleri' genelgesi
Gündem

İçişleri'nden tüm illere 'çalışma saatleri' genelgesi

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliklerine "İşyerlerinin Çalışma Saatleri" konulu genelge yollandı. Gönderilen genelgeye göre, düşük, orta, yüksek riskli illerde manav, market, kasap, berber, kuaför, güzellik salonu gibi işletmelerin saat 07.00-20.00 arasında açık olacağı belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-03-03 00:56:00 - 2021-03-03 01:17:07
İçişleri'nden tüm illere 'çalışma saatleri' genelgesi

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 İl Valiliklerine çalışma saatleriyle ilgili genelge gönderildi.

Bakanlık'tan yapılan açıklama şöyle:

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine İşyerlerinin Çalışma Saatleri konulu genelge gönderdi. Genelgede, koronavirüs salgınıyla mücadele virüsün yayılım hızını düşürmek amacıyla alınan tedbirler kapsamında daha önce valiliklere gönderilen genelgeleri ile bazı işyerlerinin açılış ve kapanış saatlerine sınırlamalar getirildiği hatırlatıldı.

Genelgede vaka sayılarında yaşanan düşüş ve salgının seyrinde görülen yavaşlama üzerine 1 Mart 2021 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine’de; uygulanmakta olan tedbir ve kuralların illerin risk grubuna göre kademeli olarak esnetilmesi kararlaştırılarak kontrollü normalleşme sürecine dair temel usul ve esaslar belirlendiği ifade edildi.

Bu kapsamda Sağlık Bakanlığınca tespit edilen kriterlere göre iller 4 ayrı risk grubuna (düşük, orta, yüksek, çok yüksek) ayrılarak salgınla mücadeledeki tedbir seviyeleri belirlenerek, her bir risk grubunda uygulanacak tedbirler kamuoyu ile paylaşıldığı vurgulanan genelgede, düşük, orta ve yüksek risk grubunda bulunan illerde, lokanta, restoran, kafeterya, pastane, tatlıcı vb. gibi yeme içme yerleri ile kıraathane ve çay bahçesi gibi iş yerleri için 07.00-19.00 saatleri arasında % 50 kapasite ile müşterilerine işyerinde hizmet sunacak şekilde çalışabilme imkânı getirildiği ifade edildi.

Genelgede, daha önce açılış-kapanış saatleri belirlenmiş olan işyerlerinin de (bakkal, market, manav, kasap, berber, kuaför ve güzellik salonu, terzi, ayakkabıcı vb.) açılış-kapanış saatlerinin düşük, orta ve yüksek risk grubundaki illerde 07.00-20.00 saatleri arası olarak belirlendiği belirtildi.

Vali ve kaymakamlarca belirtilen esaslar doğrultusunda Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 nci ve 72 nci maddeleri uyarınca İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararları ivedilikle alınacak.

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