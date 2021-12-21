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Gündem İçişleri'nden sokak hayvanları için genelge
Gündem

İçişleri'nden sokak hayvanları için genelge

İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde etkisini göstermeye başlayan soğuk hava nedeniyle 81 il valiliğine 'kalacak yeri olmayan vatandaşlar' ve 'sokak hayvanları' konulu 2 genelge gönderdi.

Yeniakit Publisher
2021-12-21 18:40:00 - 2021-12-21 18:49:26
İçişleri'nden sokak hayvanları için genelge

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 'kalacak yeri olmayan vatandaşlar' konulu genelgede; tüm il ve ilçelerde barınma ihtiyacı bulunanların tespit edilerek bu kişilere uygun barınma alanları sağlanması istendi. Buna göre bu kişiler, öncelikli olarak kamu kurum ve kuruluşlarının misafirhanelerine yerleştirilecek. Kamu kurum ve kuruluşlarının misafirhanelerinin yetersiz kalması durumunda  anlaşmalı pansiyon, otel gibi yerlerde herhangi bir ücret alınmadan konaklamaları sağlanacak. Söz konusu kişilerin sağlık kontrolleri yapılarak ihtiyaç duydukları yakacak, temel gıda, giyim, sağlık gibi ihtiyaçları giderilecek. Sosyal sorumluluk kampanyaları ile bu kişilere destek olunmasına yönelik farkındalık artırılacak. Bu kişilerin aileleri ile iletişime geçilerek evlerine dönmelerine yönelik her türlü destek verilecek.

'Sokak hayvanları' konulu genelgede ise hayvanlara karşı işlenen suç ve kabahatlerin engellenmesi, bu suç ve kabahatlerin karşılıksız kalmaması ve hızlı müdahale edilebilmesi amacıyla ihbar, şikayet ve istek mekanizmasının etkin kullanıldığı Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) mobil uygulamasının hayata geçirildiği hatırlatıldı. Kış mevsimi koşullarının günlük hayatı olumsuz etkilediği belirtilerek, sokaklarda yaşayan, barınma ve beslenme imkanı bulunmayan, sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların korunması gerektiğine vurgu yapıldı. Bu doğrultuda, valilik ve kaymakamlıkların yerel yönetimlerle koordinasyon kurarak sokak hayvanlarının beslenmesi, barınması ve veterinerlik hizmetlerinin sağlanmasına yönelik tedbirler alması istendi. Genelgeye göre, sokak hayvanlarına yönelik faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ve yerel hayvan koruma görevlileri (gönüllüler) ile iş birliği yapılacak. Sokak hayvanlarının bulunduğu bölgeler esas alınarak yerel yönetim, kamu kurum ve kuruluşları ile gönüllülerden oluşan 'Hayvan Besleme Grupları' oluşturulacak. Yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için başta hayvan barınakları olmak üzere park, bahçe gibi sokak hayvanlarının yaşam alanlarında tespit edilen noktalara düzenli olarak mama, yem, yiyecek ve su bırakılacak. 

 

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