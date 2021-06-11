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Gündem İçişleri'nden 81 ile yeni genelge!
Gündem

İçişleri'nden 81 ile yeni genelge!

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 İl Valiliğine “Baro Genel Kurulları” konulu genelge gönderildi.

Yeniakit Publisher
2021-06-11 11:08:00 - 2021-06-11 11:29:02
İçişleri'nden 81 ile yeni genelge!

Genelgeye göre, 15 Haziran 2021 tarihinden itibaren Avukatlık Kanununun EK Madde 3 hükümlerince, üye sayısı 400’ün altındaki barolar, pazar günleri hariç diğer günlerde salgın tedbirlerine uygun bir şekilde genel kurullarını yapabilecek.

Avukatlık Kanununun Ek Madde 3 hükümlerine göre üye sayısı 400’ün üzerindeki barolar ise; cumartesi ve pazar günlerini kapsayacak şekilde iki gün yapmaları gereken genel kurullarını 26-27 Haziran 2021 Cumartesi ve Pazar günlerinden itibaren yapabilecek.

Bu tarih ve sonrasında pazar günleri sokağa çıkma kısıtlaması uygulanması halinde baro seçimlerine katılacak olan ve oy verme hakkı bulunan avukatlar ile diğer seçim görevlileri bu kısıtlamadan muaf tutulacak.

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