  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

İçişleri'nden 81 ile koronavirüs talimatı! Yarın yapılacak

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine “Covid- 19 Tedbirleri Kapsamında Denetimler” konulu genelge gönderdi. Genelgede, tüm illerde 8 Temmuz 2020 Çarşamba günü denetim gerçekleştirileceği belirtildi.

Yeniakit Publisher
2020-07-07 10:22:00 - 2020-07-07 10:49:25
İçişleri'nden 81 ile koronavirüs talimatı! Yarın yapılacak

Kontrollü sosyal hayat döneminde Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından belirlenerek yayımlanan rehberlerde yer alan kurallara ve alınması gereken önlemlere ilişkin sorumlulukların yerine getirilip getirilmediğinin düzenli olarak denetlenmesi amacıyla 81 İl Valiliği talimatlandırıldığı belirtildi.

Daha önce genelgelerle her bir işyeri/faaliyet alanı için alınması gereken önlemler belirlendiği hatırlatılan genelgede, bu kapsamda ticari taksiler, pazar yerleri, sosyete pazarları, şehir içi ve şehirlerarası toplu ulaşım araçları, camiler, lokanta, restoran, kafe, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, çay bahçesi, sahil bantları, dernek lokalleri, düğün ve nikah yapılan yerler, internet kafe/salon ve elektronik oyun yerleri, berber/kuaför/güzellik merkezi, alışveriş merkezleri, park/piknik alanları vb. yerler, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, SPA ve spor merkezleri ile sinema, tiyatro ve diğer kültürel aktivite yerleri, lunapark ve tematik parkların; valiler yönetim ve koordinasyonunda tüm illerde 8 Temmuz 2020 Çarşamba günü denetimleri gerçekleştirilecek.

Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce başta şehir içi ya da şehirlerarası toplu ulaşım araçları olmak üzere vatandaşların toplu olarak bulunduğu/bulunabileceği halka açık park, bahçe, meydan, cadde, sokak ve benzeri yerlerde maske, fiziki mesafe ve bu alanlar için belirlenmiş diğer kuralların denetimine yönelik gerekli planlama ve hazırlıklar yapılacak.

Denetim ekipleri, her bir iş kolu ya da mekânın uzmanlık bilgisi göz önünde bulundurularak ilgili kamu kurum ve kuruluşları (kolluk, yerel yönetimler, il/ilçe müdürlükleri vb.) ile meslek odalarının temsilcilerinden oluşacak şekilde düzenelenecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

metin uyulan

bu kadar panik yapan ülkeye kim niye gelsin. Maske ile tatil ? Maske ile tatil için Euro Dolar harcayacak enayi nerede ? 30 Derecede 40 Derecede Maske ile Vatandaşını gezmeye zorlayan Devlet Doktor Türkiye den başka ülkede yoktur
  • Yanıtla

Cabir

Ben Malatya'da pazar esnafı dahil Gençler başta olmak üzre İnsanların Çoğunun Maske kullanmadığını görüyorum, Marketlerde dahi Maskesiz dolaşan İnsanları görüyorum, DENETİM ve CEZA olmazsa Maske takmazlar.
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Satılık 2016 model Volkswagen Passat
Satılık 2016 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı