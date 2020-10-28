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Aktüel İçişleri: "Yıldırım operasyonları kapsamında 13 Temmuz'dan bu yana 137 terörist etkisiz hale getirildi, 74 iş birlikçi yakalandı."
Aktüel

İçişleri: "Yıldırım operasyonları kapsamında 13 Temmuz'dan bu yana 137 terörist etkisiz hale getirildi, 74 iş birlikçi yakalandı."

Yeniakit Publisher
2020-10-28 11:05:35 -
İçişleri: "Yıldırım operasyonları kapsamında 13 Temmuz'dan bu yana 137 terörist etkisiz hale getirildi, 74 iş birlikçi yakalandı."
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