  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Bahçeli'den 'Dünya Türk Dili Ailesi Günü' mesajı: Türk milleti ilelebet var olsun!

Seni buraya gömerim deyip öğrenciyi yere fırlatmıştı: Zorba müdür görevden alındı

HAMAS'tan Net Mesaj: Ateşkes İhlallerinden ABD Sorumlu! Direnişin Gücü İspat Edilecek

Muhalif yorumcu Levent Gültekin yine CHP’yi bombaladı! “Siyaset böyle gayrı ciddi yapılmaz!”

Batı ilişkileri BRICS'e engel değil: Fuat Oktay’dan “yeni dünya düzeni” yorumu

Ayyüce Türkeş ile Sırrı Sakık birbirine girdi! Meclis’te Öcalan kavgası: Bir katil olarak geberecek!

CHP’li belediyede pes dedirten görüntü! Makam aracı bu kez köpek için

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk dünyasına seslendi: Türk demeyi yasaklayan CHP, bugün de Türk dünyasına yanlış pencereden bakıyor

RTÜK’ten beklenen hamle: "Jasmine" dizisine inceleme başlatıldı

Özgür Özel ve saz arkadaşları mezar başında rakı içmiş
İçişleri ile Hazine ve Maliye bakanlıklarının bütçeleri TBMM'de kabul edildi
Gündem

İçişleri ile Hazine ve Maliye bakanlıklarının bütçeleri TBMM'de kabul edildi

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
İçişleri ile Hazine ve Maliye bakanlıklarının bütçeleri TBMM'de kabul edildi

İçişleri Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığının 2026 yılı bütçeleri TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

TBMM Genel Kurulunda, İçişleri Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığının 2026 yılı bütçeleri üzerindeki görüşmeler tamamlanarak kabul edildi. Bakanlar, milletvekillerinin sorularını yanıtladı ve önemli düzenlemelere dair bilgiler paylaştı.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN PERSONELE YÖNELİK MÜJDELER

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, polis teşkilatındaki atama ve çalışma koşullarına ilişkin yeni uygulamaları açıkladı:

  • Görev Puanı Sistemi: 2025 yılı Mart ayında getirilen "Görev Puanı" sistemi ile atamaların hakkaniyetli, şeffaf ve ihtiyaca uygun hale geldiğini belirtti.

  • Mazeret Atamaları: Yılda iki kere yapılan eş durumu ve mazeret atamalarının artık her ay yapılmaya başlandığını ve bunun devam edeceğini söyledi.

  • Zorunlu Şark Görevi: 2026 yılı genel atama döneminde "zorunlu ikinci şark tebligatı" gönderilmeyeceğini bildirdi.

  • Çalışma Sistemi: Personel eksikliğinin giderilmesiyle birlikte önümüzdeki yılın sonlarına doğru 4 gruplu 12/36 çalışma sistemine geçileceğini duyurdu.

  • Ücret Dengelemesi: Jandarma, Sahil Güvenlik ve Emniyet hizmetleri sınıfında çalışan, aynı görevde bulunan personelin ücretlerinde dengelemeyle ilgili bir çalışma yapıldığını ifade etti.

  • Emniyet Teşkilat Kanunu: Teşkilatın özlemle beklediği yeni bir Emniyet Teşkilat Kanunu için hazırlıkların yapılıp Meclis'in takdirine sunulacağını kaydetti.

Bakan Yerlikaya, ayrıca trafik cezalarının artırılmasına yönelik kanun teklifinin Ocak ayında Meclis gündemine geleceğini ve bunun, can kaybını yüzde 50 indirme hedefine ulaşmak için caydırıcılığı artıracağını belirtti. Yasa dışı çakar kullanımına getirilen cezaların, ihlal oranını yüzde 88 azalttığını örnek gösterdi.

HAZİNE VE MALİYE'DEN VERGİ AÇIKLAMASI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, milletvekillerinin vergi borçlarının silindiği iddialarına ve ekonomik konulara açıklık getirdi:

  • Vergi Borçlarının Silinmesi: "Vergi borçlarını Yüce Meclisimiz dışında hiçbir makam ve merci silemez. Benim böyle yetkim olmadı, yoktur. Böyle bir yetki de istemiyorum," diyerek iddiaları kesinlikle yalanladı. Vergiye ilişkin tüm muafiyet ve istisnaların kanunlarla düzenlendiğini vurguladı.

  • Rezerv Artışı: Rezerv artışının büyük oranda "carry trade" (kısa vadeli faiz arbitrajı) kaynaklı olmadığını, ters dolarizasyon, yüksek dış borç çevirme oranları ve azalan cari açık gibi faktörlerle sağlandığını ve rezerv kalitesinin yükseldiğini söyledi.

  • Tasarruf Tedbirleri: Savunma, güvenlik, sağlık ve afet yönetimi hariç kamudaki taşıt sayısının 1161 adet azaldığını ve tasarruf genelgesinin tam olarak uygulandığını belirtti.

  • TÜİK Verileri: Türkiye İstatistik Kurumuna (TÜİK) yönelik eleştirilere yanıt vererek, ne kendisinin ne de ekibinin TÜİK'e müdahalesinin olmadığını ve verilerin Eurostat, IMF ve OECD gibi uluslararası kuruluşlarla işbirliği içinde üretildiğini kaydetti.

