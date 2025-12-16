İçişleri ile Hazine ve Maliye bakanlıklarının bütçeleri TBMM'de kabul edildi

TBMM Genel Kurulunda, İçişleri Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığının 2026 yılı bütçeleri üzerindeki görüşmeler tamamlanarak kabul edildi. Bakanlar, milletvekillerinin sorularını yanıtladı ve önemli düzenlemelere dair bilgiler paylaştı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, polis teşkilatındaki atama ve çalışma koşullarına ilişkin yeni uygulamaları açıkladı:

Emniyet Teşkilat Kanunu: Teşkilatın özlemle beklediği yeni bir Emniyet Teşkilat Kanunu için hazırlıkların yapılıp Meclis'in takdirine sunulacağını kaydetti.

Ücret Dengelemesi: Jandarma, Sahil Güvenlik ve Emniyet hizmetleri sınıfında çalışan, aynı görevde bulunan personelin ücretlerinde dengelemeyle ilgili bir çalışma yapıldığını ifade etti.

Mazeret Atamaları: Yılda iki kere yapılan eş durumu ve mazeret atamalarının artık her ay yapılmaya başlandığını ve bunun devam edeceğini söyledi.

Görev Puanı Sistemi: 2025 yılı Mart ayında getirilen "Görev Puanı" sistemi ile atamaların hakkaniyetli, şeffaf ve ihtiyaca uygun hale geldiğini belirtti.

Bakan Yerlikaya, ayrıca trafik cezalarının artırılmasına yönelik kanun teklifinin Ocak ayında Meclis gündemine geleceğini ve bunun, can kaybını yüzde 50 indirme hedefine ulaşmak için caydırıcılığı artıracağını belirtti. Yasa dışı çakar kullanımına getirilen cezaların, ihlal oranını yüzde 88 azalttığını örnek gösterdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, milletvekillerinin vergi borçlarının silindiği iddialarına ve ekonomik konulara açıklık getirdi:

Vergi Borçlarının Silinmesi: "Vergi borçlarını Yüce Meclisimiz dışında hiçbir makam ve merci silemez. Benim böyle yetkim olmadı, yoktur. Böyle bir yetki de istemiyorum," diyerek iddiaları kesinlikle yalanladı. Vergiye ilişkin tüm muafiyet ve istisnaların kanunlarla düzenlendiğini vurguladı.

Rezerv Artışı: Rezerv artışının büyük oranda "carry trade" (kısa vadeli faiz arbitrajı) kaynaklı olmadığını, ters dolarizasyon, yüksek dış borç çevirme oranları ve azalan cari açık gibi faktörlerle sağlandığını ve rezerv kalitesinin yükseldiğini söyledi.

Tasarruf Tedbirleri: Savunma, güvenlik, sağlık ve afet yönetimi hariç kamudaki taşıt sayısının 1161 adet azaldığını ve tasarruf genelgesinin tam olarak uygulandığını belirtti.