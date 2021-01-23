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Gündem İçişleri duyurdu! Yeni operasyon başladı
Gündem

İçişleri duyurdu! Yeni operasyon başladı

İçişleri Bakanlığı, "Eren-3 Ağrı Dağı" operasyonunun başlatıldığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-01-23 10:23:00 - 2021-01-23 10:38:35
İçişleri duyurdu! Yeni operasyon başladı

Bölücü terör örgütü PKK/KCK'yı ülke gündeminden tamamen çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla ilki 11 Ocak'ta başlatılan "Eren Operasyonları" devam ediyor.

Bu kapsamda, Tendürek ve Lice'den sonra "Eren-3 Ağrı Dağı Operasyonu" başlatıldı.

1040 personel katılıyor

Operasyonda, jandarma komando, jandarma özel harekat (JÖH), polis özel harekat (PÖH) ve güvenlik korucularından oluşan 59 operasyonel tim, 1040 personel görev alıyor.

İçişleri Bakanlığı operasyona ilişkin açıklama yaparak "Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik olarak 11 Ocak 2021 tarihinde başlatılan Eren Operasyonları, halkımızın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarı ile devam etmektedir." ifadelerine yer verdi.

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Yorumlar

Yasemin

Ya ALLAH Bismillah, ALLAH U EKBER.
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Özcan çolak

Kökü Meclis’te bu teröristlerin kazımaya oradan chpkk ve hdpkk içinde devletten maaş alarak terörist üretmek için çalışıyorlar. O teröristleri mahkemelerde bunlar koruyup kolluyor, Türkiye cumhuriyeti düşmanı ülkelerden destek DEVŞİREN bu milletvekilleri CEZASIZ kaldığı sürece terör bitmez.
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