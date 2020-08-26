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Gündem İçişleri duyurdu: Operasyon başlatıldı
Gündem

İçişleri duyurdu: Operasyon başlatıldı

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'da Yıldırım-7 Lice Narko terör operasyonunun başlatıldığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-08-26 09:35:00 -
İçişleri duyurdu: Operasyon başlatıldı

Türkiye, Doğu Akdeniz'de Yunanistan ve Libya meseleleriyle uğraşırken, içerde de terörle mücadelesine hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda İçişleri Bakanlığı, terör örgütüne yönelik bir operasyonu daha duyurdu. 

Yıldırım-7 Narko terör operasyonu

Diyarbakır'da Yıldıım-7 Lice Narko terör operasyonu başlatıldı. Operasyona Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı’nda görevli; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat ve Güvenlik Korucuları görev alıyor.. Operasyonda 1495 personel ve 100 operasyonel tim görev yapıyor.

Bugüne kadar Yıldırım operasyonlarında toplam 31 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyon kapsamında 48 mağara, sığınak ve depo imha edildi. Terör örgütü üyelerine ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

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