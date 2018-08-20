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İçişleri duyurdu! 40 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre; son bir haftada 40 terörist etkisiz hale getirildi.

20 Ağustos 2018 Pazartesi 10:14
İçişleri duyurdu! 40 terörist etkisiz hale getirildi

Operasyonlarla ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan şu açıklama yapıldı:

"İç Güvenlik Operasyonları çerçevesinde 2’si sözde üst düzey olmak üzere toplam 40 (24 Ölü, 5 Sağ/Yaralı, 11 Teslim) terörist etkisiz hale getirilmiştir.

Ayrıca; Jandarma Özel Harekât (JÖH), Polis Özel Harekât (PÖH), Jandarma Komando Birlikleri ile İç Güvenlik Operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Hava ve Kara unsurlarınca 2.331 operasyon yapılmış, Terör Örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 552 Terör (PKK/KCK 297, SOL 6, DEAŞ 28, FETÖ/PDY 221), 3.608 Uyuşturucu ve Kaçakçılık suçlarından ve 222 Düzensiz Göçle Mücadele kapsamında olmak üzere toplam 4.308 kişi gözaltına alınmıştır."

Haber Tarihi: 20 Ağustos 2018 Pazartesi 10:14
  1. içişleri bakanlığı
  2. operasyon
  3. PKK

YORUM YAZ

  • rafet rafet 2 sa önce
    Allah gücünüze güç katsın Allah yardımcınız olsun İnşallah idam da çıkar.
  • mertmert2 sa önce
    Kahraman asker ve polisimizin ellerine sağlık. Teröristlerin Kökleri kurusun İnşaallah.
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