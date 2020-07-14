İçişleri duyurdu: 3 bin 320 şahıs yakalandı

İçişleri Bakanlığı koordinesinde; Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı sorumluluk bölgelerinde bulunan aranan şahısların yakalanarak süratle adalete teslim edilmelerinin sağlanması, güvenlik güçlerimizin sahada görünürlüğünün artırılarak vatandaşlarımıza varlığını daha çok hissettirmesi, suç işlemeye meyilli kişilerin caydırılması, varsa suç delillerinin ele geçirilmesi amacıyla 13.07.2020 tarihinde ülke genelinde Aranan Şahıslar Operasyonu ve Güven Huzur Uygulaması yapılmıştır.

Yapılan operasyon ve uygulamalarda 13.257 ekip, 55.472 personel, 182 dedektör köpeği ile 4.537 ikamet ve 1.623 noktada yapılan uygulamalarda;

-Adam Öldürme suçundan 18 şahıs,

-Hırsızlık suçundan 344 şahıs,

-Yaralama suçundan 329 şahıs,

-Dolandırıcılık suçundan 101 şahıs,

-Cinsel suçlardan 75 şahıs,

-Yağma suçundan 64 şahıs,

-Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan 71 şahıs,

-Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçundan 3 şahıs,

-FETÖ/PDY Örgütüne Üye Olmak suçundan 6 şahıs olmak üzere, 1.021’i hükümlü, 2.299’u yakalama emri ile aranmakta olan, toplam 3.320 şahıs adli mercilere sevk edilmiştir.

Yapılan uygulamalar sonucunda;

-138.597 araç denetlenmiş,

-18 adet aranan araç tespit edilmiş,

-11.687 araca cezai işlem uygulanmış,

-731 araç trafikten men edilmiş,

-21.575 umuma açık yer denetlenmiş,

-850 umuma açık yere cezai işlem uygulanmış,

-15 iş yeri kapatılmış,

-458.472 şahıs sorgulanmış

-1.285 şahsa adli-idari işlem yapılmış,

-7’si çocuk olmak üzere 29 kayıp şahıs bulunmuştur.

Ayrıca yapılan bu çalışmalar sonucunda 18 adet ruhsatsız tabanca, 20 adet av tüfeği, 8 adet kurusıkı tabanca, 499 adet mermi, 7 adet kesici/delici alet, 181 gr eroin, 144 gr esrar, 110 gr captagon, 217 kök kenevir ve 117 paket kaçak sigara ele geçirilmiştir.