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İçişleri Bakanlığı'nın yeni genelgesi sonrası koronavirüs denetimleri sıkılaştırıldı

Koronavirüs vakalarında yaşanan artışın ardından yayınlanan genelge ile denetimler sıklaştırıldı. Bu kapsamda İstanbul başta olmak üzere bir çok ilde nişan, düğün, eğlence gibi kalabalık etkinliklerin düzenlendiği yerler denetleniyor.

Yeniakit Publisher
2020-08-09 06:56:00 - 2020-08-09 07:12:09
İçişleri Bakanlığı'nın yeni genelgesi sonrası koronavirüs denetimleri sıkılaştırıldı

 

Yaz aylarının başlarında düşüşe geçen ancak son günlerde yeniden artış yaşanan yeni tip koronavirüs vakaları sonrası yeni tedbirler henüz getirilmedi ama denetimler sıklaştırıldı.

İçişler Bakanlığı 81 ilin valiliğine "Nişan/Nikah, Düğün, Sahil Bölgeleri Denetimleri" konulu yeni genelge gönderdi. Bu kapsamda İstanbul başta olmak üzere birçok şehirde düğün, nikah, nişan, eğlence, sünnet gibi kalabalık etkinliklerin düzenlendiği mekanlar sıkı denetimlerden geçiriliyor.

Düğün salonlarına sıkı denetim

Ekipler İstanbul Güngören'de düğün salonlarında yaptıkları incelemelerde koronavirüs tedbirlerine uyulup uyulmadığını denetledi. Maske kontrolünün yapılıp yapılmadığını, masalar arası mesafenin uygunluğunu, hijyen kurallarına ne kadar riayet edildiğini ve salona girişlerde ateş ölçümü yapılıp yapılmadığını inceleyen ekipler denetimin ardından gelin ve damat ile hatıra fotoğrafı da çektirmeyi ihmal etmedi.

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