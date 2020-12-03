  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İçişleri Bakanlığından, Yunanistan Göç Bakanı Mitarachi'ye yalanlama
Aktüel

İçişleri Bakanlığından, Yunanistan Göç Bakanı Mitarachi'ye yalanlama

Yeniakit Publisher
2020-12-03 13:43:25 -
İçişleri Bakanlığından, Yunanistan Göç Bakanı Mitarachi'ye yalanlama

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanlığı Sözcüsü ve Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Yunanistan Göç Bakanı Notis Mitarachi'nin kasıtlı ve yanlış bilgilerle suçlarını örtmeye çalıştığını belirtti.

Çataklı, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Yunan Bakan Mitarachi'nin açıklamalarına yanıt verdi.

Bakan Çataklı, Yunan Bakan Mitarachi'nin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Midilli Adası doğusunda tespit edilen düzensiz göçmenlere Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince yardım edilmediği ve Avrupa Birliğinin deniz sınırlarını yasa dışı bir şekilde geçmelerine izin verdiğine ilişkin açıklamasının kasıtlı olduğunu belirtti.

Çataklı, açıklamasında şunları kaydetti:

"Ege'de insanlık dışı uygulamalarla ölümlere sebep olan Yunanistan, Göç Bakanı'nın kasıtlı, yanlış bilgileriyle suçlarını örtmeye çalışıyor. Devlet otoritelerine, doğru olmayan bilgileri paylaşmak yakışmaz."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CANLI YAYIN! Türk medyasında ilk kez! İşte Abdullah Gül’ün Saddam Hüseyin’e yazdığı o gizemli mektubun ayrıntıları
Gündem

CANLI YAYIN! Türk medyasında ilk kez! İşte Abdullah Gül’ün Saddam Hüseyin’e yazdığı o gizemli mektubun ayrıntıları

Dönemin Başbakanı Abdullah Gül’ün “Bir gün açılınca ne kadar tarihi olduğu anlaşılacak” dediği, Saddam Hüseyin’e gönderilen o gizemli mektub..
Cübbeli Ahmet Hoca’nın sözleri gündeme bomba gibi düşmüştü! Üst düzey operasyon
Gündem

Cübbeli Ahmet Hoca’nın sözleri gündeme bomba gibi düşmüştü! Üst düzey operasyon

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri “Cübbeli Ahmet Hoca” olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü’nün “2..
BAE'nin Türkiye kararı, Suudi Arabistan'ı rahatsız etti

BAE'nin Türkiye kararı, Suudi Arabistan'ı rahatsız etti
Satılık 2015 model Renault Clıo
Satılık 2015 model Renault Clıo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay