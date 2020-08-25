İçişleri Bakanlığından yeni genelge! 14 ilde koronavirüs kısıtlaması

Çin'den tüm dünyaya yayılan ölümcül yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını Türkiye'de de etkisini gösteriyor.

Son günlerde artan vakalar sonrası İçişleri Bakanlığı harekete geçti.

Bakanlık yayınladığı genelge ile 14 ilde sünnet düğünü, nişan ve kına gecesi gibi organizasyonlara kısıtlama getirdi.

26 Ağustos tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olan Kovid-19 tedbirleri konulu genelge 81 ilin Valiliklerine gönderildi.

İçişleri Bakanlığından genelgede şu ifadeler kullanıldı:

"26 Ağustostan itibaren Ankara, Gaziantep, Diyarbakır, Erzurum, Kayseri, Konya, Mardin, Van, Bursa, Ağrı, Çorum, Şanlıurfa, Yozgat ve Adana olmak üzere toplam 14 ilde sünnet düğünü, kına gecesi, nişan vb. etkinliklere müsaade edilmeyecek.

Bu illerde yapılacak olan düğün ve nikahlar ise en fazla 1 saat içerisinde tamamlanacak Bu illerde düğün salonlarında dans/oyuna izin verilmeyecek, sandalye/koltuk düzeni dans/oyun pisti/alanlarını kapatacak şekilde oluşturulacak.

Bu illerde, gelin ile damadın birinci ve ikinci derece yakını olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 15 yaş altı çocukların düğünlere ve nikah merasimlerine katılması yasaklanacak.

Ülke genelinde kamu kurum ve kuruluşlarında yemekhane hizmeti ve paketli su servisi hariç her türlü yiyecek içecek ikramı geçici süreyle durdurulacak."