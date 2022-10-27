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Gündem İçişleri Bakanlığından soruşturma
Gündem

İçişleri Bakanlığından soruşturma

İçişleri Bakanlığınca, Bursa'da cezaevi personelini taşıyan servis aracına yönelik 20 Nisan'daki saldırının faillerinden MLKP üyesi Cebrail Gündoğdu'ya yardım ve yataklık ettiği gerekçesiyle tutuklanan 3 kişinin Ayvalık Belediyesine ait şirkette çalıştıklarının tespiti üzerine soruşturma başlatıldı.

Yeniakit Publisher
2022-10-27 17:44:00 -
İçişleri Bakanlığından soruşturma

İçişleri Bakanlığı tarafından, Bursa'da cezaevi personelini taşıyan servis aracına yönelik 20 Nisan'daki saldırının faillerinden MLKP üyesi Cebrail Gündoğdu'ya yardım ve yataklık ettiği gerekçesiyle tutuklanan 3 kişinin Ayvalık Belediyesine ait şirkette çalıştıklarının tespiti üzerine soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Tuğba E, Rana İ. ve Umur Ö'nün, Bursa'da 20 Nisan'da terör örgütü MLKP tarafından düzenlenen bombalı eylemin failleri arasında yer alan terörist Cebrail Gündoğdu'ya Ayvalık ilçesinde yardım ve yataklık ettikleri, ikametlerinde barındırdıkları tespit edildi. Tuğba E. ve Rana İ, gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

Tuğba E. ve Rana İ'nin, Ayvalık Belediyesine ait Güzel Ayvalık Gıda Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nde çalıştıkları, Umur Ö'nün ise 2011-2019'da Ayvalık Belediyesine ait şirketlerde SGK kayıtlarının bulunduğu saptandı.

Bunun üzerine İçişleri Bakanlığınca, Ayvalık Belediyesi ve belediye iştiraki Güzel Ayvalık Gıda Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi görevlileri hakkında soruşturma başlatıldı.

Soruşturmanın mülkiye müfettişi ve ticaret müfettişi tarafından müşterek yürütüldüğü öğrenildi.

Ne olmuştu?

Bursa'daki saldırının faillerinden Seda Baykan ve Dilek Arsu, 17 Eylül'de İzmir'in Dikili ilçesindeki operasyonda, Mehmet Mustafa Uzkar'a ait hücre evinde gözaltına alınmıştı.

Aynı evde kaldığı tespit edilen, terör örgütü MLKP'nin Fakirlerin Ezilenlerin Silahlı Kanadı (FESK) yapılanmasında sorumlu düzeyde faaliyet gösteren ve turuncu kategoride aranan Cebrail Gündoğdu da 22 Ekim'de yakalanmıştı.

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