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Gündem İçişleri Bakanlığı'ndan sokak kısıtlaması açıklaması
Gündem

İçişleri Bakanlığı'ndan sokak kısıtlaması açıklaması

İçişleri Bakanlığı hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması hakkında açıklamada bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-01-22 18:57:00 - 2021-01-22 19:04:52
İçişleri Bakanlığı'ndan sokak kısıtlaması açıklaması

İçişleri Bakanlığı, bugün saat 21.00'den 25 Ocak pazartesi günü saat 05.00'e kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlaması süresince, vatandaşların, temel ihtiyaç malzemelerini ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap, fırın gibi yerlerden temin edebileceğini anımsattı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, hafta sonlarına yönelik uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması, bugün saat 21.00'de başlayıp 25 Ocak pazartesi günü saat 05.00'te sonlanacak.

Market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve çiçekçiler bugün saat 20.00'ye kadar, cumartesi ve pazar günleri ise 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak. Bu süre içerisinde marketler, bakkallar, manavlar, kasaplar, kuruyemişçiler ve çiçekçiler telefonla ya da çevrim içi olarak aldıkları siparişleri teslim edebilecek.

Lokanta-restoran, pastane ve tatlıcı tarzı iş yerleri ise bugün saat 20.00'ye kadar paket servis ve gel-al şeklinde, 20.00-24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis şeklinde faaliyet gösterecek. Bu iş yerleri cumartesi ve pazar günleri 10.00-24.00 saatleri arasında paket servis faaliyetlerine devam edebilecek.

Cumartesi ve pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak.

Çevrim içi sipariş firmaları cuma, cumartesi ve pazar günlerinde 10.00-24.00 saatleri arasında siparişleri teslim edebilecek.

Vatandaşlar, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan cumartesi ve pazar günlerinde ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi, çiçekçi ve fırın ya da ekmek satış bayisine yürüyerek gidip gelebilecek.

Açıklamada, vatandaşların, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde temel ihtiyaç malzemelerine ulaşmaları noktasında herhangi bir zorlukla karşı karşıya kalmamaları için gerekli tüm tedbirlerin alındığı, bu nedenle fırın, market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi, lokanta-restoran, pastane ve tatlıcı tarzı iş yerlerinde yoğunluğa sebep olunmasına gerek bulunmadığı vurgulandı.

Ayrıca, vatandaşlardan, sokağa çıkma kısıtlamasının başlayacağı saat olan 21.00'den önce ikametlerinde olacak şekilde hareket etmeleri, başta büyükşehirler olmak üzere trafikte oluşabilecek yoğunluğu göz önünde tutarak gerekli tedbirleri almaları istendi.

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