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Ekonomi İçişleri Bakanlığı’ndan Sinop’a 90 milyon TL’lik ödenek
Ekonomi

İçişleri Bakanlığı’ndan Sinop’a 90 milyon TL’lik ödenek

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun talimatıyla, sel afetinin yaşandığı Sinop'a 90 milyon TL’lik ödenek gönderildi.

Yeniakit Publisher
2021-11-22 21:22:00 - 2021-11-22 21:35:13
İçişleri Bakanlığı’ndan Sinop’a 90 milyon TL’lik ödenek

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan AK Parti Sinop Milletvekili Dr. Nazım Maviş, “İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’nun talimatıyla afetle ilgili işlerde kullanılmak için AFAD Başkanlığınca Erfelek Belediyesine 840 bin TL, Türkeli Belediyesine 1 milyon 651 bin TL, Sinop Belediyesine 1 milyon 950 bin TL, Ayancık Belediyesine 10 milyon TL ve İl Özel İdaremize 75 milyon 559 bin TL olmak üzere toplam 90 milyon TL’lik ödenek gönderilmiştir" dedi.

h

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