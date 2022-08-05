İçişleri Bakanlığından Özel Güvenlik Eğitim Kurumları talimatı

YENİ AKİT ANKARA

İçişleri Bakanlığı ve valilikler Özel Güvenlik Eğitim Kurumlarını denetlemeye devam ediyor. Bu kapsamda il emniyet müdürlüklerine uyarı yazısı gönderildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı İl emniyet Müdürlüklerine gönderdiği yazı ile Özel Güvenlik Eğitim Kurumlarının denetlenmesini istedi. Özellikle, uygulamalı eğitim alanını faaliyet gösterdiği il dışında farklı bir ilden temin eden eğitim kurumlarının denetlenmesinin istendiği yazıda şu ifadelere yer verildi: “Ülkemiz genelinde faaliyet gösteren özel güvenlik eğitim kurumları denetimleri, 5188 Sayılı Kanun ve ilgili mevzuatları çerçevesinde, İçişleri Bakanlığı ve Valiliklerimiz tarafından devam etmektedir. Bu kapsamda, özel güvenlik eğitim kurumlarının temel veya yenileme eğitimleri vermek üzere ÖGNET üzerinden yapmış oldukları bildirimler sonrasında denetimlerin etkinliği ile farkındalığının arttırılması amacıyla; Denetimlerde gerekli hassasiyetin gösterilerek, uygulamalı eğitimler başta olmak üzere, özellikle mesai saatleri dışında (06.00-08.30 ve 17.30-00.00) yapılacağı bildirilen derslerin yerinde görülerek denetlenmesi ve bu süretle ders saati planlamalarında oluşabilecek usulsüzlüklerin önüne geçilmesi.

Uygulamalı eğitim alanını faaliyet gösterdiği il dışında farklı bir ilden temin eden eğitim kurumları için, alanın temin edildiği il ile gerekli yazışmalar yapılarak yerinde denetiminin sağlanması, hususlarında daha dikkatli ve duyarlı olunması amacıyla 03.08.2022 tarihinde 81 İl Emniyet Müdürlüklerimize emir yazı gönderilmiştir.”