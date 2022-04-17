İçişleri Bakanlığı'ndan operasyon tepkisi

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı mültecilere yönelik provokatif sözlere yer veren sayfa hakkında "Bu PKK'lılar tarafından açılmış bir operasyon hesabı. Hesabı sorulacaktır!" ifadelerini kullandı.

Aynı sayfa hakkında Emniyet Genel Müdürlüğü de (EGM) soruşturma başlatıldığını açıklamıştı. Suriyeliler Halk Platformu tarafından yapılan paylaşımda "Cumhurbaşkanımızı sonuna kadar destekliyoruz, o bir dünya fatihi, o bir sultan, o bir dünya lideri, o Suriyelilerin kadim dostu, saygıyla eğiliyoruz" ifadelerini kullandı.

FÖTÖ ve PKK izi bulundu

EGM'den yapılan yazılı açıklamada, yurt dışından başta FETÖ ve diğer terör örgütleriyle iltisaklı olduğu değerlendirilen ve sosyal medya platformlarında Suriyeli sığınmacıların adı kullanılarak açılan "operasyon hesapları" ile halkı tahrik ederek provokasyon çıkarılmaya çalışıldığının görüldüğü ifade edildi.

Geçtiğimiz ay açıldığı belirtilen Suriyeliler Halk Platformu hesabının paylaştığı provokatif tweetler sosyal medyada tepki çekti. Suriyeliler Halk Platformu hesabıyla halkı provoke eden bu hesabın önceden @socalyeler3434 ismiyle yazdığı tweetler ortaya çıktı. Destek çağrısında bulunan @Pirobotan adlı profilin @sovalyeler3434/@suriyehanedani hesabını kurduğu düşünülüyor. Profili incelendiğinde de hesabın PKK yanlısı paylaşımlarda bulunduğu görüldü.