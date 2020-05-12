İçişleri Bakanlığından çay üreticileri için genelge

İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine “Çay Üreticileri/Müstahsillerinin Seyahat İzin Belgesi” konulu genelge gönderdi.

İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine “Çay Üreticileri/Müstahsillerinin Seyahat İzin Belgesi” konulu genelge gönderdi. Genelge ile seyahat kısıtlaması bulunan 15 il ile seyahat güzergahlarında bu illerden biri veya birkaçı bulunan yerleşim yerlerinde ikamet eden, Çaykur’a kayıtlı bulunan çay üreticileri, ilk kesim yaş çay hasatı için 19 mayıs salı günü saat 24.00’dan itibaren çay bahçelerinin bulundukları illere “seyahat izin belgesi” almak şartı ile seyahat edebilecek.

İçişleri Bakanlığı yayımladığı genelgede, “Seyahat izin belgesi” başvuruları, elektronik ortamda e-devlet içişleri bakanlığı e-başvuru sistemi ve alo 199 vefa destek sistemi üzerinden 14 Mayıs perşembe günü saat 09.00’dan itibaren başlayacak. Çay üreticisi/müstahsilleri, 14 gün boyunca ikametleri, çay bahçesi ve çay teslim alanı dışında bulunmayacaklarına; işlerini yürütürken sosyal izolasyon kurallarına uyacaklarına, çay alım merkezlerinde maske takacaklarına ilişkin taahhütte bulunacak. Başvuru sırasında başvuranın ve beraberindekilerin; covid-19 evde izolasyon sorgusu, çaykur’a kayıtlı çay üreticisi olup olmadığı ve beraberindekilerin zorunlu refakatindeki kişiler arasında olup olmadığı sistem üzerinden otomatik olarak sorgulanabilecek. Düzenlenen ‘seyahat izin belgesi’ tek yön geçerli olacak, seyahat izin belgesi olan çay üreticilerinin 30 gün boyunca gittikleri illerde kalmaları esas olacak” denildi.

İzin başvurusu kabul edilenlere SMS ile bilgilendirme yapılacak

Genelge ile şehir giriş/çıkış kısıtlaması uygulanan Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak ilimiz ile seyahat güzergahlarında bu illerden biri veya birkaçı bulunan illerimizde ikamet eden ve Çaykur’a kayıtlı bulunan çay üreticisi olan vatandaşlar, başlayacak olan 2020 yılı ilk kesim yaş çay hasadı için 19 Mayıs 2020 salı günü saat 24.00’dan itibaren çay bahçelerinin bulundukları illere Seyahat İzin Belgesi almak şartı ile seyahat edebilecek.

Çay üreticisi; çay hasadı için “Seyahat İzin Belgesi” başvuruları, elektronik ortamda E-Devlet İçişleri Bakanlığı e-başvuru sistemi ve alo 199 Vefa Destek Sistemi üzerinden 14 Mayıs Perşembe günü saat 09.00’dan itibaren başlayacak. Seyahat İzin Belgesi almak için sadece çaykur’a kayıtlı çay üreticileri başvuruda bulunabilecek. Çay üreticileri/müstahsillerinin zorunlu refakatindekiler ve çay üreticilerinin ulaşımını sağlayacaklar ile ilgili de Seyahat İzin Belgesi düzenlenmesi için talepte bulunabilecek.

Başvurular E-Devlet İçişleri Bakanlığı E-Başvuru ve Alo 199 vefa destek sistemi üzerinde yapılabilecek

Genelgeye göre, E-Devlet İçişleri Bakanlığı E-Başvuru sistemi ve alo 199 Vefa Destek Sistemi üzerinden yapılacak başvuru sırasında başvuranın ve beraberindekilerin; Covid-19 evde izolasyon sorgusu, kendisinin Çaykur’a kayıtlı çay üreticisi olup olmadığı ve beraberindekilerin zorunlu refakatinde olan kişiler arasında olup olmadığı sorgusu, sistem üzerinden otomatik olarak yapılacak. Covit-19 sorgusunda problem olmayan ve gerekli şartları taşıyanlar için Seyahat İzin Belgesi ayrıca bir onay sürecine tabi olmaksızın sistem üzerinden doğrudan düzenlenecek.

Genelgeye göre, çay üreticisi/müstahsilleri başvuru esnasında çay hasadı için gittikleri illerde 14 gün boyunca ikametleri, çay bahçesi ile çay teslim alanı dışında bulunmayacaklarına; işlerini yürütürken sosyal izolasyon kurallarına uyacaklarına, çay alım merkezlerinde maske takacaklarına ilişkin ve benzer hususlara dair taahhütte bulunacak. Seyahat İzin Belgesi talebinde bulunanlar bu şartları kabul etmiş sayılacak.

Seyahat izin belgesi tek yön geçerli olacak

Genelgeye göre, talepleri uygun görülenlere tek yön geçerli olacak Seyahat İzin Belgesi düzenlenecek. Seyahat İzin Belgesi düzenlenenler 30 gün boyunca gittikleri illerde kalmaları esas olacak. Çay müstahsillerinin ulaşımını sağlayacaklar 72 saat içinde geri dönebilecek.

İzin başvurusu kabul edilenlere SMS ile bilgilendirme yapılacak

İzin başvuruları kabul edilenlerin herhangi bir belgeye gerek kalmaksızın kısa mesaj servisi (SMS) ile bilgilendirme yapılacak. Onaylanan Seyahat İzin Belgeleri yapılacak denetimlerde gerekli kontrollerin sağlanabilmesi ve gerekli koordinasyonun sağlaması amacıyla eş zamanlı olarak gidecekleri illerin valiliklerine ve genel kolluk birimlerinin veri tabanlarına da iletilecek.

Seyahat İzin Belgesi düzenlenen çay üreticiler, 19 Mayıs Salı günü saat 24.00’dan itibaren çay hasadı yapacağı ile seyahat edebilecek.