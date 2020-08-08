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İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile yeni genelge! Yasaklandı

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen 'orman yangınları' konulu genelgeyle ormanlara yakın bölgelerdeki düğün ve organizasyonlarda havai fişek, dilek balonu gibi yanıcı madde kullanılması yasaklandı.

Yeniakit Publisher
2020-08-08 09:48:00 -
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile yeni genelge! Yasaklandı

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine 'orman yangınları' konulu genelge gönderdi. Genelgeye göre; vali ve kaymakamların başkanlığında 'Orman Yangınları İle Mücadele Komisyonu' acilen toplanacak.

Komisyon, ormanlık alanların civarında mangal, semaver, ateş yakılabilecek ve yakılması yasak olacak yerleri 15 Ağustos'a kadar belirleyecek.

Hepsi yasaklandı

Başta ormanlık alanların civarındaki yerler olmak üzere anız veya bitki örtüsü yakılmasına kesinlikle müsaade edilmeyecek.

Ormanlık alanlara yakın yerlerdeki düğün ve benzeri organizasyonlarda havai fişek, dilek balonu gibi yanıcı madde kullanılmasına izin verilmeyecek.

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