İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine yeni genelge! Kapsam genişletiliyor

Türkiye’de son dönemde koronavirüs vakalarında yaşanan artış korkutuyor. Vakaların düştüğü dönemde kaldırılan tedbirler teker teker yeniden hayata geçirilmeye başlandı.

Vaka sayılarında yaşana artışın önüne geçebilmek için İçişleri Bakanlığı da yoğun çalışma yürütüyor. Türkiye genelinde koronavirüs denetimleri arttırılırken kurallara uymayanlara da idari para cezaları kesiliyor.

Bakanlık yeni genelge gönderdi

İçişleri Bakanlığı tarafından Kovid-19 tedbirlerin kapsamında 81 ilin valiliğine yeni genelge gönderildi.

Genelgede yarın gerçekleştirilecek olan denetimlerin içeriğiyle ilgili detaylar paylaşıldı.

Yoğun katılım istendi

Genelgede yarınki koronavirüs denetimlerine tüm il ve ilçelerde, bizzat valiler, kaymakamlar, belediye başkanları, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ve personeli, köy/mahalle muhtarları, meslek odaları, genel kolluk birimleri (polis, jandarma, sahil güvenlik) ve özel kolluk görevlilerinin katılması istendi.

Yarın 81 ilin tamamında oluşturulan ekipler tarafından “SAĞLIK İÇİN HEPİMİZ İÇİN” mottosu ile hayatın tüm alanlarını kapsayacak şekilde denetimler yapılacak.

Genelgede, ülke genelinde yapılacak denetimlerle ilgili şu bilgilere yer verildi:

- Denetimler, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu başta şehir içi ve şehirlerarası toplu ulaşım araçları ile lokanta, kafe, restoranlar gibi yeme-içme ve eğlence yerleri olmak üzere, konaklama tesisleri, alışveriş merkezleri, pazar yerleri, sosyete pazarları, kahvehane, kıraathane, çay bahçesi, düğün ve nikâh yapılan yerler, berber/kuaför/güzellik merkezleri, internet kafe/salon ve elektronik oyun yerleri, otogarlar, ticari taksiler, taksi durakları, park/piknik alanları, lunapark/tematik parklar ve bilumum yaşam alanlarını (plajlar, cadde ve sokaklar vb.) kapsayacak şekilde planlanacak.

- Denetim ekipleri her bir iş kolu ya da mekânın uzmanlık bilgisi göz önünde bulundurularak ilgili kamu kurum ve kuruluşları (kolluk, yerel yönetimler, il/ilçe müdürlükleri vb.), köy/mahalle muhtarları ile meslek odalarının temsilcilerinden oluşacak şekilde belirlenecek.

Kurallara uyulup uyulmadığı denetlenecek

- Denetimlerde vatandaşların kalabalıklar halinde bir araya gelebildikleri etkinlik (nikâh merasimi şeklindeki düğün, nikâh, cenaze, taziye vb.) ve yerlerde (plajlar, cadde ve sokaklar, park alanları vb.) temizlik, maske ve fiziki mesafe kurallarına uyulup uyulmadığına özellikle dikkat edilecek.

- Denetim faaliyetlerinin etkinliği ve görünürlüğü en üst seviyede tutulacak.

Vatandaşlar bilinçlendirilecek

- Denetimler sırasında vatandaşlara yönelik rehberlik edici ve bilinçlendirmeye yönelik faaliyetlere ağırlık verilecek.

- Hemen giderilebilir nitelikte anlık uygulamalardan kaynaklı süreklilik taşımayan aykırılıklar için birinci ihlalde uyarı, ikinci ihlalde idari para cezası, işyeri, ticari taksi ve toplu ulaşım araçları için üçüncü ihlalde 1 gün, dördüncü ihlalde 3 gün şeklinde faaliyet durdurma cezası teklifleri mülki idare amirine iletilecek.

Tedbirlere uymayanlara ceza kesilebilecek

- Halk sağlığı açısından ciddi anlamda risk oluşturan ve süreklilik oluşturan ya da kurallara/önlemlere aykırı davranışlarda ısrar edilen aykırılıklar için ise İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca belirlenecek cezalar mülki idare amirlerince uygulanacak.

- Vali ve kaymakamlar tarafından yerel yönetimler, genel kolluk kuvvetleri, kamu kurum ve kuruluşları, köy/mahalle muhtarları ile meslek odaları arasındaki koordinasyonun sağlanarak gerekli planlamaların yapılması ve uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecek.