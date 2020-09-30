İçişleri Bakanlığı’ndan 81 İl Valiliğine gönderildi! Ülkenin genelinde yapılacak
İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine “Covid-19 tedbirleri denetimi” konulu genelge gönderdi. Genelgede, yarın ülke genelinde geniş kapsamlı denetimlerin gerçekleştirileceği açıklandı.
Tüm dünyada vaka sayısını arttırmaya devam eden koronavirüse ilişkin Türkiye tedbirleri sıkılaştırdı.
Mesafe ihlalleri, maske takmama, ve toplu taşımalardaki kalabalık koronavirüste vaka sayılarının artmasına neden oldu.
Bazı illerin valiliği sıkı denetimlere gitmek için karar alırken, İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine “Covid-19 tedbirleri denetimi” konulu genelge gönderdi.
Genelgede, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında, temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanında iş koşulları ve yaşam alanları için tedbirler belirlendi. Kurallara uyulmasının gerektiği vurgulanan genelgede, vali ve kaymakamlıkların yaptığı çalışmaların önemine değinildi.
Sağlık Bakanlığı Salgın Çalışma ve Yönetim Rehberi doğrultusunda hazırlanan formlar kullanılarak, süreklilik taşıyacak şekilde denetimler yapılması hususunda valiliklerin talimatlandırıldığı anımsatıldı.
İşte genelgeye ilişkin ayrıntılar…