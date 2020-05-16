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İçişleri Bakanlığınca dün ülke genelindeki denetimlerde sosyal mesafe ve kısıtlama kurallarını ihlalden 4 bin 368 kişiye idari ve adli işlem uygulandı

Yeniakit Publisher
2020-05-16 10:22:36 -
İçişleri Bakanlığınca dün ülke genelindeki denetimlerde sosyal mesafe ve kısıtlama kurallarını ihlalden 4 bin 368 kişiye idari ve adli işlem uygulandı
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