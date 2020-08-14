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Aktüel

İçişleri Bakanlığınca 81 ilin valiliğine "İzolasyon Tedbirleri" konulu genelge gönderildi.

Yeniakit Publisher
2020-08-14 16:46:42 -
İçişleri Bakanlığınca 81 ilin valiliğine "İzolasyon Tedbirleri" konulu genelge gönderildi.
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