İçişleri Bakanlığı’na personel alınacak

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı emrinde istihdam edilmek üzere ilanla duyurulan Ek-1/a ve Ek-l/b sayılı tablolarda adedi ve pozisyon unvanı belirtilen toplam 335 adet sözleşmeli personel alımı için 25-30 Nisan 2023 tarihleri arasında Ankara’da sözlü sınav yapılacak.

Başvurular; e-Devlet şifresi ile yapılacaktır. Bu nedenle adayların [url=http://www.turkiye.gov.tr]www.turkiye.gov.tr hesabının bulunması zorunludur. Söz konusu hesabın kullanılabilmesi için, adayların e-Devlet şifresi almaları gerekmektedir. Adaylar, e-Devlet şifresini içeren zarfı, PTT Merkez Müdürlüklerinden, şahsen başvuru ile üzerinde T.C. Kimlik numarasının bulunduğu kimliğini ibraz ederek temin edebileceklerdir.

Başvurular; 11-15 Nisan 2023 tarihleri arasında Bakanlığımızın www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesindeki “Duyurular” bölümünde yayımlanacak olan “İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri Düzenleme ve Sınav Başvuru” linki aracılığıyla e-Devlet üzerinden elektronik ortamda alınacaktır.

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