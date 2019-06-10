İçişleri Bakanlığı’na çağrı: CHP ve HDP'li belediyelerin işçi kıyımına 'dur' denilsin

Hasan Üstün yeniakit.com.tr

Onbinler büyük işçi kıyımının yaşandığı CHP’li Bolu belediyesinin önünden başlayacak ve Ankara’da, CHP Genel Merkezi’nin önünde son bulacak “Büyük Protesto Yürüyüşü”ne hazırlanırken, CHP’li ve HDP’li belediyelerin işçi kıyımı tam gaz sürüyor. İşçiler, tehdit, şantaj, baskı ve mobbing uygulanarak sendika değiştirmeye zorlanıyor. 31 Mart’tan bu yana 13 bin 500 kişinin sendika değiştirmeye zorlandığı, ideolojik sebeplerden dolayı şehit yakınlarının bile işten atıldığı açıklandı. Hukukçular, bu uygulamaların Anayasal suç teşkil ettiğini belirterek, İçişleri Bakanlığı’ndan gereğinin yapılmasını talep ettiler.

31 Mart seçimlerinde yönetimleri ele geçiren CHP’li ve HDP’li belediyelerin emekçilere uyguladıkları baskılar dayanılamaz boyutlara ulaştı. İşçiler, tehdit, şantaj, mobing uygulamalarıyla sendika değiştirmeye zorlanıyor. Hak İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, bunun bir Anayasal suç olduğunu belirtirken, Hizmet İş Sendikası Genel Başkan Vekili Hüseyin Öz, “Şehit çocuklarını bile işten attılar, siyasi kin ve nefretle hareket ediyorlar, 13 bin 500 kişi baskı ve tehditlerle sendika değiştirdi” dedi.

İçişleri Bakanlığına çağrı

Hukukçular, CHP ve HDP’li belediyeler tarafından gerçekleştirilen baskı, tehdit, şantaj ve mobbing ile sendika değiştirmeye zorlama ve ideolojik sebeplerden dolayı işten atma olaylarının Anayasal suç teşkil ettiğini belirterek İçişleri Bakanlığını bu illegal faaliyetlere karşı harekete geçmeye davet etti.

Kılıçdaroğlu Dinlemedi Bile!

Hak İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Kemal Kılıçdaroğlu’nun CHP’nin kazanacağı belediyelerde işçi kıyımının ve sendika değiştirmeye zorlamanın asla olmayacağına dair vaatlerde bulunduğunu hatırlatarak, Kılıçdaroğlu’ndan kıyıma girişen CHP’li belediye yönetimlerini uyarmasını istemişti.



Hizmet İş Başkan Vekili Hüseyin Öz, Kemal Kılıçdaroğlu’nun işçi kıyımı olmayacağı yönünde vaatlerde bulunduğunu ancak CHP’li belediyelerin tam tersini yaparak büyük bir kıyıma giriştiklerini söyledi.



Siyasi kin ve nefretle hareket eden CHP’li belediyelerin şehit yakınlarını bile işten atmaktan çekinmediklerini de sözlerine ekledi.

HAK-İŞ'e bağlı HİZMET-İŞ Sendikası Bolu Belediyesi'nde işçilere yönelik sendika değiştirme baskısı ve 97 emekçinin haksız ve hukuksuz olarak işten çıkarılmasını protesto amacıyla

"Emek ve Adalet Yürüyüşü" düzenliyor.

Binlerce Emekçi Bolu’dan Ankara’ya Yürüyecek

CHP’nin işçi kıyımına tepkiler çığ gibi büyüyor. Hak İş binlerce İşçiyle, işçi kıyımı yapan CHP’li Bolu Belediyesi’nin önünden Ankara’ya “Büyük işçi yürüyüşü”nü başlatacak.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, 11 Haziran 2019 tarihinde (YARIN) Saat: 12.00'de Bolu Belediyesi önünde bir basın açıklaması yaparak, yürüyüş hakkında kamuoyunu bilgilendirecek. Basın açıklamasının ardından Bolu Belediyesi önünden başlayacak 196 Km'lik yürüyüşün, 22 Haziran'da CHP Genel Merkezi önünde tamamlanması planlanıyor.