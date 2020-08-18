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Aktüel İçişleri Bakanlığı: "Valilerin yönetim ve koordinasyonunda ülke genelinde yarın kapsamlı koronavirüs denetimi yapılacak."
Aktüel

İçişleri Bakanlığı: "Valilerin yönetim ve koordinasyonunda ülke genelinde yarın kapsamlı koronavirüs denetimi yapılacak."

Yeniakit Publisher
2020-08-18 15:23:07 -
İçişleri Bakanlığı: "Valilerin yönetim ve koordinasyonunda ülke genelinde yarın kapsamlı koronavirüs denetimi yapılacak."
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