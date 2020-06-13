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Aktüel

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge kapsamında nikâh yapılacak mekânlarda temasa neden olabilecek dans/oyun vb. amaçla müzik yayını (canlı müzik dâhil) yapılmayacak. Ancak sadece misafirlerin dinlemesine yönelik müzik yayını (canlı müzik dâhi

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge kapsamında nikâh yapılacak mekânlarda temasa neden olabilecek dans/oyun vb.

Yeniakit Publisher
2020-06-13 14:44:56 -
İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge kapsamında nikâh yapılacak mekânlarda temasa neden olabilecek dans/oyun vb. amaçla müzik yayını (canlı müzik dâhil) yapılmayacak. Ancak sadece misafirlerin dinlemesine yönelik müzik yayını (canlı müzik dâhi

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge kapsamında nikâh yapılacak mekânlarda temasa neden olabilecek dans/oyun vb. amaçla müzik yayını (canlı müzik dâhil) yapılmayacak. Ancak sadece misafirlerin dinlemesine yönelik müzik yayını (canlı müzik dâhil) yapılabilecek.

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