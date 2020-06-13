İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı’dan Kılıçdaroğlu’nun iddialarına yanıt:

İçişleri Bakanlığı Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun belediyelere ilişkin iddialarına yönelik, “Bahse konu iddialara ilişkin olarak İçİşleri Bakanınımız Süleyman Soylu’nu onayı ile 14 Nisan 2020 tarihinde yani 2 ay önce soruşturma açılmıştır. Mülkiye Müfettişi soruşturmasını hala sürdürmektedir. Belediyeler ile ilgili herhangi bir ihbar, başvuru ve şikayet olması durumunda belediyenin siyasi parti aidiyetine bakılmaksızın gerekli inceleme, araştırma ve soruşturmalar yapılmaktadır” dedi.

İçişleri Bakanlığı Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı,CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun Bursa Büyükşehir Belediyesine ilişkin iddialarına yazılı açıklama ile yanıt verdi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bugün bir köşeyazısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun konuyu gündeme getirdiği aktarılarak, CHP’li Belediyelere sürekli müfettiş gönderilmesine rağmen bazı iddialar ile ilgili olarak Ak Partili Bursa Büyükşehir Belediyesine soruşturma açılıp açılmayacağını merak edildiği ifade edilmektedir. Bahse konu iddialara ilişkin olarak İçİşleri Bakanınımız Süleyman Soylu’nu onayı ile 14 Nisan 2020 tarihinde yani 2 ay önce soruşturma açılmıştır. Mülkiye Müfettişi soruşturmasını hala sürdürmektedir. Belediyeler ile ilgili herhangi bir ihbar, başvuru ve şikayet olması durumunda belediyenin siyasi parti aidiyetine bakılmaksızın gerekli inceleme, araştırma ve soruşturmalar yapılmaktadır."