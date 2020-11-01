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Aktüel İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: "Afetzedelerimiz için yer sıkıntımız yok"
Aktüel

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: "Afetzedelerimiz için yer sıkıntımız yok"

Yeniakit Publisher
2020-11-01 22:28:57 -
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: "Afetzedelerimiz için yer sıkıntımız yok"

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanlığı Sözcüsü ve Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, İzmir'de meydana gelen depremden etkilenen afetzedelerin barınması için yer sıkıntısının bulunmadığını bildirdi.

Çataklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, AFAD tarafından kurulan çadırların doluluk oranının yüzde 65 olduğunu belirtti.

Yurtlar, kamu misafirhaneleri ve tesislerde yeterince boş yer bulunduğunu kaydeden Çataklı, "Afetzedelerimiz için yer sıkıntımız yok. Bütün imkanlarımızla misafir ediyoruz." ifadesini kullandı.

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