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İçişleri Bakanlığı: Şırnak ve Elazığ'da 4 terörist etkisiz hale getirildi

Yeniakit Publisher
2020-06-09 08:56:17 -
İçişleri Bakanlığı: Şırnak ve Elazığ'da 4 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları kapsamında Şırnak'ın Silopi ve Elazığ'ın Arıcak ilçesi kırsalında jandarma komutanlıklarınca yürütülen operasyonlarda 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Şırnak'ın Silopi ilçesi kırsalındaki operasyonda 2 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi.

Elazığ'ın Arıcak ilçesi Göresedağı bölgesinde çıkan çatışmada, 2 terörist silahlarıyla ölü olarak ele geçirildi.

Bölgede operasyonlar devam ediyor.

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