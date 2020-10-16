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Aktüel İçişleri Bakanlığı sınavla 30 dernekler denetçi yardımcısı alacak
Aktüel

İçişleri Bakanlığı sınavla 30 dernekler denetçi yardımcısı alacak

İçişleri Bakanlığı, sınavla 30 dernekler denetçi yardımcısı alınacağını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-10-16 07:19:00 -
İçişleri Bakanlığı sınavla 30 dernekler denetçi yardımcısı alacak

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre İçişleri Bakanlığı merkez teşkilatındaki genel idari hizmetler sınıfında 30 boş kadro içşn sözlü sınavla personel alınacak.

8-11 Aralık tarihlerinde Ankara'da yapılacak sınava girecek adaylar, en az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyaset bilimleri, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden birini veya yetkili makamlarca denkliği kabul edilen yerli ve yabancı eğitim kurumları. Olacak.

Sınava girecek adayların Ocak ayının ilk günü itibari ile 35 yaşını doldurmamış olması gerekmektedir.

Adaylar, son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmayan "Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSSP23" puan türünden en az 70 KPSS puan almış olacak ve en yüksek puana sahip 120 aday arasında sınav yer alacaktır.

Uygulama yöntemi

Adaylar Bakanlığımızın "www.icisleri.gov.tr" adresinde bulunan sınavda yer alan başvuru linki "2020-2021 yılı İçişleri Bakanlığı Denetçi Yardımcılığı Giriş Dernekleri (Sözlü) İşletmeler için Sınav Talep Formu" www. turkiye.gov. tr "2-6 Kasım tarihleri ​​arasında e-Devlet şifresi ile internet adresi üzerinden erişecek ve formu elektronik ortamda doldurarak başvuruda bulunacaktır.

Posta yoluyla veya şahsen başvurular kabul edilmeyecektir. Sınava giremeyen adaylara herhangi bir bildirim yapılmayacaktır. Sınavla ilgili duyurular Bakanlığın internet sitesinde "Duyurular" bölümünde duyurulacaktır.

KPSSP23 başarı puan sıralamasına göre belirlenen sınava girecek adayların belirsiz değerlendirme sonuç listesi 11 Kasım'da, kesin değerlendirme sonuç listesi ise 18 Kasım'da Bakanlık internet sitesinde duyurulacak.

Sınavı kazananlar, en yüksek başarı puanına sahip adaydan başlayarak, ilanda yer alan açık kontenjan sayısı ile asıl ve ilan edilen açık kontenjan sayısı olarak ilan edilecektir. Adayların nihai başarı puanının eşit olması durumunda, yabancı dil puanı yüksek olan adaya öncelik verilecektir. Başarılı adayların nihai listesi Bakanlığın internet sitesinde ilan edilecektir.

Sınavla ilgili tüm detaylar Resmi Gazete'de ilan edilmiştir.

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