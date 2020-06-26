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İçişleri Bakanlığı rakam verip açıkladı! 63 bin 281...

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de 2020 yılı içinde toplam 63 bin 281 uyuşturucu operasyonu yapıldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-26 12:55:00 -
İçişleri Bakanlığı rakam verip açıkladı! 63 bin 281...

İçişleri Bakanlığı 2020'de bugüne kadar ülke genelinde 63 bin 281 uyuşturucu operasyonunda 21 ton 461 kilogram esrar, 4 ton 463 kilogram eroin ele geçirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

1 Ocak-22 Haziran tarihlerinde ülke genelinde gerçekleştirilen 63 bin 281 uyuşturucu operasyonunda 21 ton 461 kilogram esrar, 4 ton 463 kilogram eroin ele geçirildi.

 

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