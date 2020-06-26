İçişleri Bakanlığı rakam verip açıkladı! 63 bin 281...
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de 2020 yılı içinde toplam 63 bin 281 uyuşturucu operasyonu yapıldı.
İçişleri Bakanlığı 2020'de bugüne kadar ülke genelinde 63 bin 281 uyuşturucu operasyonunda 21 ton 461 kilogram esrar, 4 ton 463 kilogram eroin ele geçirildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:
1 Ocak-22 Haziran tarihlerinde ülke genelinde gerçekleştirilen 63 bin 281 uyuşturucu operasyonunda 21 ton 461 kilogram esrar, 4 ton 463 kilogram eroin ele geçirildi.