İçişleri Bakanlığı bünyesine 1772 personel istihdam edeceğini açıkladı. Yayımlanan ilana göre bu personeller Türkiye'nin pek çok ilinde görev alacak. İçişleri Bakanlığı personel alımı için başvuru yapacak adaylar; Arşiv Uzmanı, Avukat, Çözümleyici, Programcı, Büro Personeli, Şöfor, Bilgisayar Mühendisi, Harita Mühendisi, Makine Mühendisi, Elektrik Elektronik Mühendisi ve Harita Teknikeri pozisyonlarına başvurabilecek.

İçişleri Bakanlığı personel alımı ne zaman?

İçişleri Bakanlığı personel alımı gerçekleştireceğini duyurdu. Resmi Gazete'de yapılan ilana göre 1772 sözleşmeli personel alımı yapılacak. İçişleri Bakanlığı personel alımı başvuru işlemleri 25 Ocak tarihinde alınmaya başlayacak. Başvuru alımları 29 Ocak tarihine kadar sürecek. İçişleri Bakanlığı personel alımı başvurularından sonra sınav 22 Mart-8 Nisan 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.