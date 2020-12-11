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Aktüel İçişleri Bakanlığı Kovid-19'la mücadele tedbirlerini hatırlattı
Aktüel

İçişleri Bakanlığı Kovid-19'la mücadele tedbirlerini hatırlattı

Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması, cuma saat 21.00'den pazartesi 05.00'e kadar sürecek - Kısıtlamaların olduğu cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak - Lokanta-restoran, pastane ve tatlıcı tarzı işyerleri cuma, cumartesi ve pazar günleri 10.00-24.00 saatleri arasında paket servis faaliyetlerini sürdürecek - Vatandaşlar cumartesi ve pazar günlerinde ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi ve fırın ya da ekmek satış bayisine gidebilecek

Yeniakit Publisher
2020-12-11 19:11:11 -
İçişleri Bakanlığı Kovid-19'la mücadele tedbirlerini hatırlattı

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanlığı, "Sokağa Çıkma Kısıtlamaları" ve "Yeni Kısıtlama ve Tedbirler" başlıklı genelgeler kapsamında, hafta sonu için cuma 21.00'den pazartesi 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını hatırlattı.

Bakanlıktan, hafta sonlarına yönelik sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci uygulamasına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre, hafta sonu uygulanacak kısıtlama, cuma saat 21.00'de başlayıp pazartesi sabah 05.00'te sonlanacak.

Market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler, bugün saat 20.00'ye kadar, cumartesi ve pazar günleri ise 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak. Bu süre içerisinde marketler ve bakkallar telefonla ya da çevrimiçi olarak aldıkları siparişleri teslim edebilecek.

Lokanta-restoran, pastane ve tatlıcı tarzı işyerleri cuma, cumartesi ve pazar günleri 10.00-24.00 saatleri arasında paket servis faaliyetlerini sürdürecek.

Cumartesi ve pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak.

Çevrimiçi sipariş firmaları cuma, cumartesi ve pazar günlerinde 10.00-24.00 saatleri arasında siparişleri teslim edebilecek.

Vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan cumartesi ve pazar günlerinde, ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi ve fırın ya da ekmek satış bayisine yürüyerek gidip gelebilecek.

Açıklamada, vatandaşların temel ihtiyaç malzemelerine ulaşmaları noktasında herhangi bir zorlukla karşı karşıya kalmamaları için her türlü tedbirin alındığı belirtilerek, vatandaşların trafikte oluşabilecek yoğunluğu göz önünde tutarak, sokağa çıkma kısıtlamasının başlayacağı saat olan 21.00'den önce ikametlerinde olacak şekilde hareket etmeleri gerektiği bildirildi.


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